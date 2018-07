O novo perfil da exportação de serviços

Em entrevista ao Estado, o economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio da MB Associados, observou que, só no segmento de telecomunicação, computação e informações, as exportações tiveram crescimento, medido em reais, de 48% no primeiro quadrimestre de 2016 em comparação com o mesmo período do ano passado.

A disposição dessas empresas de buscar negócios no exterior vem de algum tempo. Circunstâncias especiais levaram parte das companhias a internacionalizar-se, mas, em geral, empresas tecnologicamente mais avançadas trataram de estabelecer escritórios no exterior em razão da estagnação do mercado interno e da disposição de quadros técnicos com alto nível de formação, mas pouco aproveitados. Diferentemente das grandes empreiteiras, essas empresas tecnologicamente mais habilitadas têm-se voltado não apenas para países latino-americanos vizinhos, mas, principalmente, para outras partes do mundo.

Estão em alta as vendas da T-Systems (implementação de sistemas e desenvolvimento de softwares) na Alemanha, EUA, Bélgica, México, China e África do Sul. Já a GFT (soluções de TI) também tem incrementado seus negócios nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Itália. Deve crescer também a receita da GE Celma (manutenção de turbinas), bem como o faturamento com filmes produzidos no Brasil e de redes de restaurantes com sede aqui.

Falta muito para reduzir o saldo negativo do Brasil na conta de Serviços do balanço de pagamentos, que alcançou US$ 11,22 bilhões de janeiro a maio. Mas diversas empresas brasileiras, especialmente aquelas que incorporaram tecnologias avançadas, já vêm dando alguma contribuição nesse sentido.

O déficit no item Telecomunicação, Computação e Informações caiu de US$ 767 milhões nos primeiros cinco meses de 2015 para US$ 637 milhões no mesmo período deste ano.