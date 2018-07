O Plano Municipal de Habitação Com atraso de oito anos no cumprimento do artigo 6.º do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, o Plano Municipal de Habitação, que prevê ações destinadas a eliminar o déficit habitacional até 2024, deverá ser enviado à Câmara até dezembro. Em entrevista publicada no site do Movimento Nossa São Paulo, o secretário municipal de Habitação, Luiz Ricardo Pereira Leite, afirma que tudo está dentro do cronograma e que não se pode esquecer que "o último Plano Diretor demorou 30 anos para ser feito".