O problema da Raposo Tavares A concessionária CCR enviou ao governo estadual proposta de duplicação do trecho de 20 quilômetros da Rodovia Raposo Tavares entre São Paulo e Cotia. Pelo projeto, a estrada terá seis faixas em cada pista - o dobro do número atual - e um monotrilho suspenso no canteiro central, para atender o transporte público. Para a integração da via com a Marginal do Pinheiros são previstos uma passagem de nível e um túnel, o que resolveria um dos principais gargalos de trânsito na região do Butantã. A CCR propõe investir R$ 1,5 bilhão nas obras de duplicação e receber em troca o aumento de dez anos do prazo de concessão da rodovia, que termina em 2023. Pedágio seria cobrado conforme a distância percorrida.