O quadro desastroso do setor de veículos Em abril, quase todos os resultados do setor de veículos – produção, vendas internas, exportações – foram ruins, em nada alterando a sequência de quedas fortes dos últimos três anos. Além do prejuízo que alcança as revendedoras e começa a afetar montadoras e fábricas de autopeças, agrava-se o desemprego num segmento conhecido pela qualificação e renda elevada dos trabalhadores.