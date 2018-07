O que os brasileiros querem Os brasileiros ainda não sabem o que podem esperar do governo Temer, mas querem Dilma Rousseff definitivamente afastada da Presidência da República. Essas são as duas principais conclusões a que chega a primeira pesquisa de opinião feita após a posse do governo provisório, divulgada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT/MDA). O governo interino é avaliado negativamente por 28% dos entrevistados, enquanto sua taxa de aprovação é de apenas 11,3%. A desaprovação pessoal de Temer é de 40,4%. A maioria dos brasileiros, mais de 60%, está dividida entre 30,2% que consideram o atual governo regular e 30,5% que não souberam ou não quiseram opinar. Ou seja, 6 em cada 10 brasileiros permanecem em cautelosa expectativa sobre o futuro do País no que depender do governo Temer. Ao mesmo tempo, a grande maioria, 62,4%, quase dois terços dos entrevistados, é favorável ao impeachment da presidente afastada.