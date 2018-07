O rumo incerto do Egito

Ocorre que, segundo as informações mais confiáveis, foi a própria Casa Branca que sugeriu ao ditador que dissesse aos egípcios, para apaziguá-los, que deixaria em setembro o cargo que ocupa há 30 anos. O mensageiro foi um ex-embaixador americano, Frank Wisner, despachado às pressas ao Cairo. Ora, até as múmias sabiam que o octogenário Mubarak, afligido por diversos problemas de saúde, não participaria de mais uma das farsas mediante às quais se eternizou no governo, com as bênçãos de Washington, e tratava de se fazer substituir pelo primogênito Gamal. Compreende-se que os Estados Unidos não podiam simplesmente aconselhar o aliado a renunciar imediatamente - mas tampouco podiam ignorar o efeito que a "concessão" provocaria junto às multidões que clamam por sua cabeça (em alguns casos, literalmente).

A exortação de Obama indica que o governo da mais poderosa nação do mundo está tão perplexo como qualquer outro diante do redemoinho que, vindo da Tunísia, de onde pôs a correr um ditador havia 23 anos no poder, colheu o Egito e sobressalta os regimes pró-ocidentais, do Iêmen e da Jordânia - por enquanto. Em 2005, a então secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, em visita ao Egito, disse que durante 60 anos o seu país preferiu a estabilidade à democracia no Oriente Médio, e não obteve nem uma coisa nem outra. A rigor, até que obteve a primeira, porém ao custo de uma fermentação antiamericana que produziu a Revolução Islâmica no Irã e o terrorismo da Al-Qaeda. A massa egípcia sabe dos vínculos estreitos entre o regime de Mubarak e os Estados Unidos. Mas até ontem pelo menos não se viam bandeiras americanas ardendo nas praças do Cairo.

De todo modo, uma transição que comece já, com o ditador ainda em palácio, é uma contradição em termos. Mesmo sem ele, entregue o governo ao vice-presidente nomeado dias atrás, Omar Suleiman, chefe dos temíveis serviços de inteligência do país, a mudança dificilmente será ordeira, pacífica e significativa, como quer Obama. Em 30 anos de ditadura, interesses a ela associados coagularam-se dentro e fora do vasto aparelho estatal egípcio, protegidos por um Parlamento servil - produto de eleições fraudadas -, corrupção endêmica e um permanente estado de emergência que impunha a censura e amordaçava o dissenso. Os muitos beneficiários do sistema não assistirão impassíveis ao desmanche de seus privilégios. Ainda ontem, no Cairo e em Alexandria, espocaram as primeiras, agressivas e evidentemente orquestradas manifestações pró-Mubarak.

Ontem também o principal ator político egípcio, o Exército, tornou a entrar em cena. Da primeira vez, foi para avisar que não reprimiria as "legítimas aspirações" do povo. Agora, para dizer ao povo que a sua mensagem foi ouvida e assimilada, e chegou a hora de voltar ao normal. Os militares são o eixo ao redor do qual o Egito se move. Qualquer que venha a ser a democracia reivindicada nesses dias com ousadia inédita no mundo árabe, as instituições serão tuteladas pelas Armas, como acontece desde a Revolução que destronou o rei Farouk em 1952. Não é difícil prever que o país conhecerá um prolongado período de instabilidade - e que só se acentuará caso a banida Fraternidade Muçulmana resolva atrapalhar, com o seu radicalismo, a incerta construção de uma ordem política aberta.