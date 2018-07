Obama avança sobre os bancos Com o empenho pessoal do presidente Barack Obama e um raro apoio bipartidário, os Estados Unidos poderão ter a primeira grande reforma financeira depois da crise global iniciada em 2007 e agravada a partir de 2008. "Juntem-se a nós, em vez de combater nosso esforço", disse o presidente em pronunciamento dirigido não ao público em geral, já indignado com as façanhas dos banqueiros, mas à comunidade de Wall Street. A reforma, segundo ele, atende não só aos mais altos interesses nacionais, mas também aos do setor financeiro. Os banqueiros do Brasil dificilmente poderiam contestar essa afirmação. Afinal, seus bancos ficaram fora da farra dos créditos subprime e escaparam das piores consequências do estouro da bolha. Não precisaram, para isso, exercitar grandes virtudes. Já estavam sujeitos a disciplinas e limites muito mais severos que seus colegas americanos e europeus.