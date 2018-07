Oceano mais quente, muito mais degradado

Segundo o Observatório do Clima (25/1), a temperatura dos oceanos aumentou muito nos últimos 50 anos, na faixa dos 700 metros mais rasos. O aumento anual foi mais de duas vezes superior ao que era há 18 anos, diz o Laboratório Lawrence Livermore, dos Estados Unidos.

De acordo com esse documento, a temperatura na Terra “sobe hoje mais (um terço) em camadas mais profundas, abaixo da superfície”. E foi a partir do início do século 21 que esse aumento de temperatura passou a ser mais forte. Já de 1997 em diante “os oceanos passaram a esquentar duas vezes mais e as camadas abaixo de 700 metros passaram a responder por uma parte cada vez mais significativa da absorção de calor” (em 1988 começara o “hiato de aquecimento”, com a temperatura global se acelerando em ritmo menor, apesar do aumento da concentração de dióxido de carbono no ar); 14 dos 15 anos mais quentes da História do planeta aconteceram neste início de século 21.

Hoje, acreditam os cientistas do Met Office, órgão meteorológico oficial da Grão Bretanha, que o calor pode chegar (O Globo, 1.º/2) a recordes até 2020. No ano passado, a temperatura elevou-se 0,44 grau Celsius e poderá continuar alta este ano, com El Niño. Canadá, Estados Unidos e Groenlândia assinaram acordo para enfrentar juntos a questão do degelo no Oceano Ártico (New Scientist, 21/11/15).Teme-se que o derretimento dos glaciares possa drenar parte da vasta camada de gelo da Groenlândia – o que poderia resultar em 50 centímetros mais no nível do mar. Até o final do século poderia acontecer até uma elevação de mais de um metro no nível do mar – com consequências graves em muitas áreas, muitos lugares no mundo.

Os problemas nos oceanos continuam cada vez mais preocupantes, com essas e outras questões relacionadas – clima, frequência de tempestades, acidificação de águas oceânicas, pesca insustentável, navegação poluidora afetando a biodiversidade, invasão de espécies, resíduos e emissões de indústrias offshore, deposição de lixo, segundo o estudo do World Ocean Assessment apresentado à ONU.

Avaliação de informações geológicas pela Universidade de Vermont (EUA) chega a dizer que a elevação do nível do oceano na Baía de Chesapeake (na região de Washington), em velocidade maior que a média global, em cem anos pode atingir cem centímetros ou mais – um problema de dimensões inimagináveis. Por aqui, entende um comitê Brasil-Inglaterra-Estados Unidos (Folha de S.Paulo, 4/12/15) que já é preciso recuperar trechos da orla marítima de Santos – inclusive porque até 2050 o nível do mar pode subir mais de 30 centímetros na região e chegar a 45 centímetros até 2100 (a taxa global que prevê é de 28 a 89 centímetros até o fim do século). Será indispensável recuperar mangues (problema também em muitas outras partes do País), “engordar” praias e recifes (incluindo Pernambuco e Rio Grande do Norte), providenciar defesas para muitas áreas urbanas de Santos.

Já a Nasa, a Agência Espacial dos Estados Unidos, afirma que o nível do mar, em média, subiu quase oito centímetros no mundo desde 1992 e que essa mesma tendência deverá manter-se nos próximos anos (Eco-Finanças, 28/8/15). Até aqui, as costas da Ásia e da Oceania, no Pacífico, assim como as do Mediterrâneo Oriental e da América foram as mais atingidas. E a atividade humana é a principal causa da modificação nos oceanos e mares, assim como nos gelos da Antártida, no aumento da temperatura da água. “Pode piorar”, tem dito o geofísico Steve Neren, da Universidade do Colorado.

Há regiões com problemas gravíssimos já hoje, como Kiribati, a República insular do Pacífico, com 100 mil habitantes, que poderá desaparecer. Que fazer com a população? Com que recursos? E com as ameaças a terras próximas? A República de Fiji também já está realocando parte de sua população.

Mas nem a pesca excessiva e insuportável no mundo se consegue enfrentar. Tampouco no Brasil. Segundo a FAO-ONU, de 20% a 30% da população mundial de peixes está sobre-explorada ou esgotada; em 30 anos a ameaça pesará sobre 80% das espécies. Nada menos que 12% da população mundial depende da pesca (158 milhões de toneladas em 2012) e da aquicultura. É indispensável e urgente, segundo o órgão da ONU, uma mudança radical nas formas de gestão dos recursos marinhos, para salvar “a segurança alimentar mundial” – sem falar nos custos atuais de US$50 bilhões anuais com a geração de problemas.

Precisamos pelo menos, e com urgência, diagnosticar no Brasil com exatidão as questões da sobrepesca, da vida de mais de 1 milhão de pessoas que trabalham nessa atividade. E os danos já provocados nas áreas costeiras, principalmente o desaparecimento de mangues – berço da vida marinha. Não se pode “deixar como está para ver como é que fica”, diante se um ministério da Pesca inexpressivo – num país com o privilégio da costa extensa de que dispomos, na qual poderíamos centrar formatos decisivos para as áreas econômica, cultural e ambiental. Enquanto é tempo.

P. S. – No artigo da última sexta-feira, neste espaço, está escrito no último parágrafo “hidrelétricas a carvão”, por falta de uma vírgula entre as duas modalidades. Peço desculpas.

* WASHINGTON NOVAES É JORNALISTA/ E-MAIL: WLRNOVAES@UOL.COM.BR