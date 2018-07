Os espinhos de Dilma

Começando por Lula: depois de escolher a candidata, carregá-la nas costas durante toda a campanha - o que incluiu "disciplinar" os petistas de vários Estados, como ocorreu em Minas Gerais -, elegê-la com a transferência de seu enorme prestígio popular e então definir e impor sua própria cota na composição do Gabinete, parece que Lula se deu, por enquanto, por satisfeito. Passou a dedicar-se à tarefa de viajar para lembrar aos brasileiros dos mais remotos rincões de que nunca antes neste país houve um presidente da República tão maravilhoso. E a nau petista começou a fazer água, como evidencia o motim que provocou o alijamento do candidato tido como "oficial" à presidência da Câmara, Cândido Vaccarezza. A rebelião da bancada petista, que resultou na indicação da candidatura do deputado gaúcho Marco Maia em detrimento do nome preferido pela direção partidária e pela presidente eleita, está sujeita à reversão até 15 de fevereiro, quando o sucessor de Michel Temer será eleito. Mas ninguém duvida de que esse enorme contratempo poderia ter sido evitado se Lula se tivesse disposto a usar a favor de Vaccarezza o mesmo poder de persuasão que fez com que o PT mineiro desistisse de lançar candidato próprio ao governo do Estado para apoiar o peemedebista Hélio Costa. Cabe, então, perguntar: depois de ter-lhe propiciado todos os bônus, teria Lula chegado à conclusão de que é hora de deixar Dilma encarar por conta própria os ônus do jogo político? A resposta positiva fez sentido, para o bem ou para o mal da sucessora.

De qualquer modo, a causa principal das dificuldades que Dilma está enfrentando para concluir no prazo que se impôs o trabalho de montagem de seu Ministério é certamente a herança maldita - para usar uma expressão cara aos petistas - da prática deslavada do puro fisiologismo consagrada por oito anos de governo Lula nas relações com os políticos e seus partidos. É claro que o presidente que se despede não inaugurou essa prática na vida pública brasileira. Mas - logo ele, que passara a vida com o dedo em riste no nariz dos políticos - aprimorou-a quase à perfeição. Faz parte de seu charme. No plano individual, José Sarney, Renan Calheiros, Fernando Collor, Jader Barbalho e outros tantos que o digam.

E que o diga, no plano partidário, o principal aliado de Lula - o PMDB. Em entrevista publicada no Estado, o presidente nacional do PMDB (que nos próximos dias pedirá licença do cargo) e vice-presidente da República eleito, com sua inegável habilidade para contornar questões espinhosas, deixou no ar algumas pistas daquilo que de seu partido se pode esperar daqui para a frente: "Não creio que o PMDB vá dar trabalho (a Dilma) em votações, mas de qualquer maneira isso já seria falar sobre o futuro e sobre hipóteses, e isso nós não devemos fazer." Pilatos não diria melhor. Nem Pinóquio: "O PMDB não se quer fisiológico. Quer ser um partido cada vez mais voltado para as questões programáticas das áreas que vai comandar." Será com isso que Dilma governará.