Buscando responder às exigências de ascensão nos rankings, o establishment das universidades públicas tem procurado adotar e implementar um padrão de produção e reprodução, gestão e difusão científicas, disseminado internacionalmente nas últimas décadas a partir de universidades americanas e, em seguida, reciclado no Oriente – Xangai, Hong Kong, Jacarta, Seul, Taipé, etc. Padrão esse – inspirado em preceitos de políticas neoliberais que bafejaram a Europa e os Estados Unidos nas décadas de 1980-1990 – que tem por fundamento a mercantilização do trabalho intelectual e científico, a competitividade, a produtividade, o empreendedorismo, a objetividade, a racionalidade instrumental e a internacionalização, dentre outros elementos.

Esse padrão tem sido incorporado por meio de um movimento lento e gradual, muitas vezes quase imperceptível. De um lado, como contraponto ao corporativismo e à inépcia produtiva acadêmica e científica de áreas numericamente consideráveis do corpo docente; de outro, como reação do conservadorismo ascendente às teorias críticas e de caráter público, reputadas como improfícuas, especulativas e ideológicas. De certo modo, pode-se dizer que isso marca o desfecho de um processo longo e incompleto de americanização das universidades brasileiras, iniciado no final dos anos 1960.

As diretrizes e os valores dessa política acadêmica – que denominamos “padrão Xangai” – passaram a orientar e determinar concepções e práticas científicas em sentido lato, impostas e disseminadas tanto por órgãos governamentais como por agências privadas. Os preceitos pedagógicos e de investigação, de formulação e geração de ensino e pesquisa foram contaminados por concepções e interesses extracientíficos e estranhos ao mundo universitário.

Consoante com o “padrão Xangai”, o trabalho intelectual e científico passou a ser orientado e avaliado pela lógica da maximização de resultados, pelos índices de desempenho (performance), pelos indicadores bibliométricos de produtividade e de difusão (impacto). A clássica tríade em que se assentou tradicionalmente o trabalho acadêmico – ensino, pesquisa e ex0tensão – foi sendo sorrateiramente substituída pelo quarteto competitividade, produtividade, empreendedorismo e internacionalização.

Tendo por base esses parâmetros, as condições de produção, transmissão e aplicação dos resultados do trabalho científico sofreram inflexões consideráveis. Entre elas, podem-se citar: 1) a mercantilização das atividades científicas e o intento de transformar o pesquisador em empreendedor (businessman) com a criação de um mercado de patentes e copyrights; 2) a valorização da rentabilidade quantitativa, aferida por critérios que mensuram a produtividade e desempenho (elaborados pela cienciometria) por meio, por exemplo, de planilhas de controle de resultados e de atividades, que contabilizam a eficiência performática dos docentes/pesquisadores; 3) a relevância conferida à publicação de artigos breves e coletivos (um verdadeiro milagre da multiplicação de autoria) em revistas, coletâneas e anais de congressos, em detrimento de livros ou pesquisas de mais largo fôlego ou maturação; 4) a adoção do inglês como a língua “oficial” de produção e difusão científica com significado de universalização, ganhando prestígio a publicação de artigos em inglês tanto em revistas nacionais como internacionais (inclusive paga); 5) o incentivo à captação de recursos por meio de projetos de pesquisa e bolsas, financiados por agências públicas ou privadas externas à universidade – o valor de uma pesquisa, muitas vezes, é medido pelo volume de recursos obtidos; 6) indução à hiperespecialização e à investigação de micro-objetos e fenômenos capazes de ser examinados em tempo reduzido, dadas as exigências de produtividade – instaurou-se a compartimentalização disciplinar, o minimalismo explicativo, o efêmero e descartável.

A implementação desse padrão tem várias implicações. Passou-se a requerer volumes colossais de recursos para a pesquisa, oriundos quase que exclusivamente do Estado por meio de agências de fomento (Capes, CNPq, Finep, Fapesp e outras). Houve, sem dúvida, um aumento exponencial da produção científica: milhares de teses, dissertações, relatórios, artigos, anais, coletâneas, etc., são elaborados e/ou publicados anualmente. Calcula-se que sejam editadas cerca de 5 mil revistas científicas no Brasil. A questão que se coloca é se esse extraordinário aumento de investimento e de produtividade gerou o devido retorno em termos de inovação e relevância científica. Segundo avaliação da revista Nature 2014, o desempenho qualitativo é inversamente proporcional aos vultosos gastos e ao abundante quantum gerado.

Essa constatação da Nature pode ser compreendida pelo caráter intrínseco a esse padrão e que se vem tornando preponderante nas universidades brasileiras. E também pelo fato de orientar a produção científica e intelectual pela lógica da autorreprodução de nichos corporativos, voltada não para os interesses da sociedade, mas para os de coletividades ou confrarias de interesses e afinidades particulares.

Resta indagar se é esse padrão científico que queremos para nossas universidades.

*José Antonio Segatto é professir titular de sociologia da UNESP