Parada no lugar errado A semana passada e esta foram marcadas na capital paulista por dois grandes eventos ? a 18.ª Marcha para Jesus, dia 3, e a 14.ª Parada do Orgulho Gay, dia 6. Ambos com organização impecável, sem incidentes, apesar do grande número de participantes ? cerca de 2 milhões no primeiro e 3,5 milhões no segundo ?, numa demonstração do quanto São Paulo convive bem com manifestações as mais diversas, nas quais a população local e milhares de outras pessoas vindas de todo o Brasil e do exterior podem exprimir suas convicções, suas reivindicações e sua maneira de ser com a maior liberdade e em ordem.