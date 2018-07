Petição ou besteirol? Não é só a extensão que caracteriza a ação civil pública impetrada pela Defensoria Pública de São Paulo para limitar a atuação da Polícia Militar (PM) em manifestações. Com 139 páginas, o texto também é marcado por uma oposição maniqueísta entre direito de reunião e garantia da ordem pública, em que os movimentos sociais são apresentados como fundamentais para uma "democracia vibrante" e o governo do Estado é mostrado como "aparato repressor" do direito de reunião.