Política e finanças podres

Em 2014, segundo reportagem do Estado, a Caixa passou adiante R$ 8,3 bilhões de créditos de baixa qualidade e recebeu em troca R$ 1,6 bilhão, com desconto, portanto, de 80,7%. A faxina realizada no ano passado foi muito maior e muito mais custosa. A limpeza envolveu créditos podres contabilizados em R$ 13,1 bilhões. Esses direitos foram vendidos por R$ 493,3 milhões, com o notável deságio de 96,2%. Foi um caso de perda quase total para o banco. Neste ano, até fevereiro, foram postos à venda mais R$ 1,5 bilhão da carteira de empréstimos a micro e pequenas empresas.

Depois de ter sido, por muitos anos, o grande canal de financiamento do programa habitacional do governo, a Caixa teve de trabalhar também para o Minha Casa Melhor, fornecendo crédito subsidiado para compras de móveis, eletrodomésticos e produtos eletrônicos. Lançada em junho de 2013 como complemento do Minha Casa, Minha Vida, a nova linha de financiamento deveria ser mais um instrumento de captura de votos e de fidelização de eleitores já dependentes da ajuda oficial. Cerca de um ano e meio depois, em outubro de 2015, o programa foi paralisado, por falta de dinheiro, sem ter cumprido a meta de fornecer R$ 18,7 bilhões de créditos.

Segundo informou a Caixa na época, as famílias beneficiadas com o cartão do programa chegaram a gastar R$ 2,92 bilhões. A inadimplência, de acordo com os últimos números obtidos pelo Estado, chegou a 35,2%, mais que o triplo da observada em linhas similares de outros bancos (10%).

Inadimplência, provisões para devedores duvidosos e venda de créditos podres são componentes normais da operação das instituições financeiras e também de outros tipos de empresas. Mas instituições privadas tendem a operar normalmente com o objetivo de garantir lucratividade razoável aos acionistas e sobreviver em mercados sujeitos a alguma concorrência.

Essas instituições podem sofrer danos causados pelo estouro de bolhas, principalmente quando a regulamentação dos mercados é insuficiente. Podem, às vezes, correr riscos injustificáveis. No Brasil, no entanto, as normas têm sido suficientemente estritas para impor disciplina e razoáveis padrões de segurança à maior parte das instituições.

A submissão de bancos oficiais e outras entidades às conveniências políticas do governo pode levar a decisões mal planejadas. No ano passado, o valor dos créditos vendidos pela Caixa foi muito maior que o dos ativos podres descartados por outros grandes bancos. O Banco do Brasil descartou R$ 3 bilhões e o Itaú Unibanco, R$ 2,2 bilhões.

Mas negócios duvidosos têm sido realizados por todas as entidades sujeitas ao governo. Isso inclui a discutível compra de participações minoritárias em bancos privados e investimentos em maus negócios. As enormes perdas de fundos de pensão de estatais são facilmente explicáveis por decisões orientadas politicamente. A Caixa está longe de ser um caso isolado