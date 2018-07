Pretensões descabidas Aproveitando a repercussão da Operação Lava Jato, delegados federais voltaram a pedir mais autonomia administrativa, financeira e funcional para a Polícia Federal. Há dias, realizaram um evento no Espírito Santo para anunciar suas reivindicações. E, nos próximos dias, enviarão um documento aos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, pedindo que a Polícia Federal - hoje um departamento do Ministério da Justiça - passe a ter o status jurídico de "Secretaria Especial" ou de "instituição independente", como ocorre com a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública da União.