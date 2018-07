Prioridade deve ser o SUS

Dessa vez, a ANS suspendeu, por três meses, a venda de 111 planos de 47 operadoras. Entre as faltas que levaram a essa sanção estão o desrespeito aos prazos fixados pela agência para a marcação de consultas e a realização de exames e cirurgias e a negativa de atendimentos. Nem é preciso dizer que esse esforço para tornar a fiscalização rigorosa é louvável. O que infelizmente não garante bons resultados. Há fortes indícios de que eles ainda deixam muito a desejar.

Daqueles 111 planos, 28 já estavam suspensos desde novembro, quando foi feita a avaliação anterior. E, das 47 operadoras, 31 estão na mesma situação. Ou seja, não se pode dizer que as punições estejam sendo eficazes. Outro dado pouco animador é que as queixas dos usuários - nas quais se baseia a ANS para punir os faltosos - continuam a aumentar. Entre 19 de agosto e 18 de dezembro do ano passado, período em que foi feito o último monitoramento dos planos, foram recebidas 17.599 queixas sobre 523 planos, um aumento de 16% em relação ao controle anterior.

Deve-se considerar também que este é o oitavo monitoramento feito pela ANS desde o final de 2011, quando ela baixou as normas referentes a prazos a serem respeitados pelas operadoras. Desde então, a ANS suspendeu a comercialização de 783 planos de 105 operadoras. A essa altura, era de esperar que com todo esse esforço as queixas estivessem diminuindo, não aumentando. Mas o ministro da Saúde, Arthur Chioro, evita olhar de frente a realidade, condição indispensável para bem entender o que acontece e tentar corrigir o que está errado. Em vez de considerar a relação entre o aumento das queixas e a pouca eficácia da suspensão temporária dos planos, prefere o comentário vago: "Esse é um recurso que está ganhando credibilidade entre a população". O que, trocado em miúdos, não quer dizer nada.

No caso específico do desrespeito ao prazos fixados pela ANS, o ministro começará a entender o que se passa, se abrir os olhos para algo que está bem à sua vista: os planos cresceram mais do que permitia o tamanho da rede de atendimento - médicos, laboratórios, hospitais - à sua disposição. A fiscalização é importante para defender os direitos dos usuários, mas não pode acabar com esse descompasso, em grande parte responsável pelos atrasos no atendimento.

Mas o mais importante é que a luta para levar os planos a cumprir suas obrigações para com seus 50 milhões de clientes não pode e não deve servir de desculpa para deixar de lado os grandes problemas da saúde, que estão na rede pública. É ela que cuida dos outros 150 milhões de brasileiros e, como se isso não bastasse, ainda atende muitos casos graves - que exigem tratamento caro - de clientes de planos.

Os recursos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS)estão sempre aquém das necessidades. O fato de isso vir de longe não exime o atual governo da responsabilidade de buscar uma solução. Desde 2010, o SUS perdeu 12 mil leitos hospitalares. Igualmente grave é o fato de a sua tabela de procedimentos - não custa lembrar mais uma vez - cobrir apenas 60% dos custos das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos conveniados ao SUS. Essa é uma situação insustentável e, como eles respondem por 45% dos atendimentos dos SUS, ou se resolve esse problema ou o sistema entrará em colapso.

Há anos isso vem sendo repetido à exaustão, mas o máximo que se consegue são medidas emergenciais, paliativas. Quem perde sempre, apesar das repetidas promessas de dar prioridade ao "social", é a população carente atendida pelo SUS.