Profissão: cabo eleitoral

Os dados colhidos na Pesquisa de Informações Básicas Municipais, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam as entranhas do empreguismo político no Brasil. Quanto menos populoso, mais pobre e mais dependente de auxílio federal for o município, maior é a proporção dos funcionários comissionados, normalmente loteados por indicação política. Ou seja, o contribuinte do resto do País, que não mora em tais cidades, é que assume o ônus de financiar as máquinas dos chefões partidários desses "grotões". Isso porque a receita tributária própria de impostos municipais - o IPTU, o ISS e o ITBI - chega no máximo a 3,5% do orçamento de cidades de até 5 mil habitantes, de acordo com estudo do pesquisador François Bremaeker, da Associação Transparência Municipal. Na média, os municípios com até 5 mil habitantes têm 12% de seu quadro de pessoal ocupado por comissionados - 50% mais do que a média de 8% nos municípios maiores.

Essa média, contudo, é modesta, se posta em confronto com a realidade nas prefeituras recordistas no item de cabide de emprego para cabos eleitorais. Em Vila Propício (GO), os 200 servidores que entraram na prefeitura por favor político representam 77% do total do quadro funcional. O prefeito, Waldilei Lemos (DEM), afirma que encontrou uma estrutura de servidores "cheia de cabos eleitorais" do grupo político que estava no poder até ele tomar posse este ano. Trata-se, pelo visto, de um vício regional: sete entre os dez municípios recordistas ficam em Goiás: Adelândia (em 2.º lugar, 135 comissionados, 75% do total), Davinópolis (5.º, 152, 68%), Santo Antônio da Barra (6.º, 260, 64%), Aruanã (7.º, 266, 59%), Morro Agudo de Goiás (9.º, 104, 56%) e Buritinópolis (10.º, 135, 56%). Entre os dez recordistas há representantes do Norte - Nhamundá, no Amazonas (3.º, 104, 73%) - e do Sul - São José, Santa Catarina (4.º, 489, 71%), e Itaipulândia, Paraná (8.º, 136, 58%).

O campeão nacional em empregar cabos eleitorais e remunerá-los com dinheiro do contribuinte é o segundo partido da aliança governista, o PMDB, que, entretanto, tem perdido terreno. Até 2012, a legenda do vice-presidente Michel Temer detinha 107.991 cargos comissionados em suas prefeituras e hoje tem 88 mil - menos 20 mil.

O PSDB, maior partido de oposição, ocupa o segundo lugar em porcentagem de cargos indicados diretamente comparados com o total de funcionalismo: 56.794 (7,9%).

O maior adversário dos tucanos, o PT, assumiu a maior prefeitura do País, a de São Paulo, tendo, por isso, passado a governar 38 milhões de munícipes no Brasil, 5,5 milhões a mais do que até o ano passado. No entanto, como conquistou mais cidades grandes, onde a relação entre não concursados e o total dos servidores é menor em média, passou de 66.861 para 70 mil cargos comissionados.

Os partidos que mais ganharam cargos comissionados a ocupar nas prefeituras este ano foram o PSB, do governador Eduardo Campos, que adicionou 17 mil aos 32.553 que tinha antes; e o PSD, do ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab, que acrescentou quase 12 mil aos 32.289 anteriores.

Segundo Paulo Ziulkoski, presidente da Confederação Nacional de Municípios, o aumento de cargos comissionados nos municípios é de responsabilidade do governo federal, pois "há uma transferência constante de atribuições da União para os municípios". A verdade, porém, é que os prefeitos poderiam atribuí-las a servidores concursados e não precisavam aumentar, como pretendem, o Fundo de Participação dos Municípios para obter mais recursos. Bastaria reduzir as verbas com que remuneram seus cabos eleitorais.