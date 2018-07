PT hesita entre governo e oposição

A atitude do senador Humberto Costa é típica do lulopetista diante de situações críticas: dizer uma coisa e fazer outra. Foi exatamente o que fez Dilma Rousseff como candidata à reeleição, quando garantiu a intocabilidade dos direitos trabalhistas "nem que a vaca tussa". Logo depois de assumir o segundo mandato, deu o dito por não dito e anunciou "correções" que tornam mais rigoroso o acesso a benefícios como seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte e auxílio-doença. É exatamente o que, segundo o senador pernambucano, os parlamentares petistas estariam fazendo agora: acenar publicamente com críticas às propostas impopulares do governo e depois votar pela aprovação delas.

Essa ambiguidade - ou mendacidade, para sermos mais precisos - está criando problemas sérios no relacionamento já complicado do governo e do PT com o maior partido da base aliada, o PMDB, que se recusa a arcar sozinho com o ônus político das medidas impopulares enquanto o PT posa de defensor intransigente dos direitos trabalhistas. Vários parlamentares peemedebistas têm declarado que só votarão a favor das medidas de ajuste fiscal depois que os petistas manifestarem claramente sua disposição de votar a favor delas no Congresso. Essa intenção foi informada à equipe econômica do governo que se reuniu com os peemedebistas na semana passada para fornecer informações e esclarecer dúvidas a respeito das medidas que estão sendo propostas.

Se essa situação incomoda o PMDB, causa inquietação muito maior ao governo. Levantamento feito pelo jornal O Globo revela que uma surpreendente quantidade de senadores e deputados petistas está disposta a pura e simplesmente votar contra as propostas impopulares de ajuste que precisam ser aprovadas pelo Congresso.

Segundo o levantamento, entre 59 parlamentares petistas consultados de um total de 79 - 12 dos 14 senadores e 47 dos 65 deputados -, 40 desaprovam as propostas do governo consubstanciadas nas duas medidas provisórias e, entre eles, 20 votarão contra em qualquer circunstância, desobedecendo a orientação do Palácio do Planalto e da direção do partido. Apenas 18 dos consultados se manifestaram a favor e 1 se recusou a declarar seu voto. Entre os 40 que desaprovam as medidas, 10 poderiam se tornar favoráveis a elas "dependendo de modificações".

De qualquer modo, os parlamentares petistas consideram praticamente impossível a aprovação das MPs 664 e 665 sem modificações que atenuem as restrições a direitos trabalhistas. O próprio líder do PT no Senado, tomando a precaução de tirar a responsabilidade das costas de sua bancada e transferi-la ao conjunto do Congresso, foi categórico: "Algumas coisas têm que mudar; se o governo não negociar, o Congresso vai fazê-lo".

Pronunciaram-se na mesma linha, segundo O Globo, o senador petista Lindbergh Farias (RJ) e o deputado Vicentinho (SP). Para o primeiro, "ninguém vai faltar ao governo, mas temos que alterar essas medidas, colocar a conta também para os mais ricos pagarem". Para o deputado paulista, "tem que haver um limite entre a economia que o governo quer fazer, o combate às fraudes e assegurar os direitos dos trabalhadores".

Na verdade, as bancadas petistas no Senado e na Câmara ressentem-se, principalmente, da falta de articulação política do Planalto com o Parlamento. As duas MPs que tanta controvérsia têm provocado dentro do próprio PT foram enviadas ao Congresso sem consulta ou entendimento prévio entre a equipe econômica e a bancada governista. É por essas e outras que os petistas não conseguem decidir se são governo ou oposição.