Quando a 'rua' governa Em um regime democrático, todo poder emana do povo, prevalecendo a vontade da maioria sobre a vontade de indivíduos ou de grupos. Desse modo, o bom governante é aquele que compreende as demandas da população e se empenha em atendê-las. No entanto, numa democracia saudável, é também responsabilidade dos dirigentes tomar medidas que podem eventualmente desagradar a uma parte dos eleitores - mesmo que seja a maior parte -, pois eles devem administrar pensando no conjunto da sociedade que governam, e não na estridência de interesses insatisfeitos ou contrariados. Essa lição básica foi ignorada pelos governantes de importantes capitais brasileiras que cederam à tentação populista, diante de manifestações nas ruas no ano passado, e não elevaram as tarifas de ônibus quando deveriam.