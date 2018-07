Quando entenderemos que o tempo escasseia?

Passados 20 anos, o professor Sachs deve lembrar-se de seu falecido mestre, o economista polonês Michal Kalecki, precursor de teses também defendidas por Keynes. Segundo Kalecki, uma ideia precisa do tempo de uma nova geração (duas décadas) para se afirmar, ser aceita. E só nestes últimos anos se reconheceu que a crise internacional ainda levará muito tempo para ser afastada (há economistas que falam em até um século). Que a especulação financeira agravada dificulta qualquer solução. E que o Brasil continua sem estratégia para suas condições privilegiadas.

Um mês depois do artigo em que se citava o pensamento do professor Sachs, outro texto do autor destas linhas (Estado, 19/12/97) relatava os resultados da reunião em que se aprovou o Protocolo de Kyoto, para enfrentar as mudanças do clima, com os países industrializados obrigando-se a reduzir suas emissões de poluentes da atmosfera em 5,2% (calculadas sobre os níveis de 1990) - no momento em que os Estados Unidos já as haviam aumentado em 14%. Os Estados Unidos nunca homologaram o protocolo, que levou anos para ter o número mínimo de adesões que o pusesse em vigor: emitem 5,36 bilhões de toneladas anuais de dióxido de carbono, abaixo só da China (7,26 bilhões de toneladas). O mais curioso é que também se aprovou em Kyoto proposta brasileira de definir a responsabilidade de cada país na área do clima calculando em quanto suas emissões contribuíram e contribuem para o aumento da temperatura terrestre - e isso superaria a discussão sobre se a responsabilidade maior deveria ser dos países industrializados (que emitem desde o início da Revolução Industrial) ou dos países "em desenvolvimento", que hoje emitem mais que os industrializados -, gerando um impasse nas discussões da Convenção do Clima. A tese brasileira foi aprovada em Kyoto - e esquecida até hoje.