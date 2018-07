Que fazer com o descarte em casa e no escritório? Na semana passada, com a participação de representantes de 170 países, foi realizada em Genebra, na Suíça, reunião de um grupo de trabalho da Convenção de Basileia, na tentativa de finalizar guias de orientação sobre gerenciamento de resíduos perigosos - eletroeletrônicos, poluentes orgânicos persistentes e mercúrio (Ministério do Meio Ambiente, 16/9). O Brasil participou da discussão, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, para discutir a logística reversa - que é o retorno dos resíduos a quem lhes dá origem -, assim como regras para definir a quem cabem os custos nesse processo. Discute-se também, nesse contexto, o que, e como, fazer com medicamentos, mercúrio, baterias, pneus, óleos.