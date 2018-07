Quem pode assessorar juízes?

O que levou a entidade a recorrer ao CNJ foi a indicação, em outubro de 2011, de uma procuradora da Fazenda Nacional para trabalhar no gabinete de um desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2.ª Região. Especialista em direito tributário e com 13 anos de carreira, a procuradora, antes da indicação, coordenou o Projeto de Grandes Devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tendo a assessoria dessa profissional, cedida em caráter temporário pelo Ministério da Fazenda, o desembargador negou um recurso impetrado pela Companhia Vale do Rio Doce para suspender uma cobrança de R$ 30 bilhões referente ao recolhimento de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) sobre os lucros de suas coligadas no exterior.

Após a decisão, a OAB-RJ pediu ao CNJ a anulação do ato de cessão da procuradora e requereu que o órgão baixasse uma resolução proibindo procuradores da Fazenda Nacional - órgão pertencente ao Executivo - de ocupar cargos comissionados em turmas da segunda e da terceira instâncias do Judiciário. A procuradora cedida pela Fazenda Nacional alegou que não tinha "interesse econômico, político e ideológico em favorecer uma das partes". A direção da OAB-RJ questionou essa isenção e o CNJ concedeu liminar, determinando que a procuradora fosse exonerada em até 48 horas. Pouco depois, uma associação de juízes levou o caso ao Supremo Tribunal Federal, alegando que os procuradores da Fazenda conhecem princípios gerais de direito público e têm experiência em questões tributárias, e a liminar do CNJ foi derrubada pela ministra Rosa Weber.

Ao examinar agora o mérito do recurso administrativo impetrado pela OAB-RJ, o relator do caso no CNJ, conselheiro Rubens Curado, entendeu que a cessão de funcionários do Executivo para cargos em comissão no Judiciário não se limita ao Supremo e aos tribunais superiores, podendo ser estendida às cortes de segunda instância, como é o caso do TRF da 2.ª Região. "São situações jurídicas análogas ou equivalentes", disse ele, depois de lembrar que são os desembargadores e ministros que assinam os votos. "O assessor não julga, não pode julgar e nunca julgará", afirmou o relator.

O entendimento teve o endosso do presidente do CNJ e do Supremo, ministro Joaquim Barbosa. Ele lembrou que desembargadores e ministros dos tribunais superiores costumam indicar advogados para cargos de confiança. "O advogado não influenciaria o juiz, mas o procurador sim?", questionou Barbosa. Para a OAB-RJ, o ministro não considerou que os advogados são profissionais liberais, enquanto os procuradores da Fazenda Nacional integram uma carreira de Estado. Ou seja, quando deixam de ser assessores judiciais, voltam para o Poder Executivo, podendo, inclusive, ser promovidos por mérito. "No caso específico dos procuradores da Fazenda Nacional, a cessão leva a conflitos de interesse. O assessor está sujeito à suspeição, ainda que o nome dele não esteja nos autos e não se saiba em quais casos atuou", afirma o consultor jurídico da OAB-RJ, Guilherme Peres de Oliveira.

Do ponto de vista ético a razão pende para a OAB-RJ nessa discussão. Por mais que desembargadores e ministros aleguem que quem decide são eles, a presença de procuradores da Fazenda em seus gabinetes, como assessores, compromete a imagem de isenção e independência da Justiça. Se este Poder necessita de assessores competentes, por que não faz concurso público para escolhê-los?