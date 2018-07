Rédea solta nas estatais

Por sinal, ao se despedir e fazer um balanço das atividades da CGU, destacou que a agência abriu cerca de 20 processos contra diretores e outros funcionários da petroleira e 9 empresas presumivelmente envolvidas no esquema desarticulado pela Operação Lava Jato, da Polícia Federal. Hage disse ainda que solicitou ao juiz federal do Paraná Sérgio Moro, responsável pelas investigações, o repasse da planilha apreendida com o doleiro Alberto Youssef que relaciona 750 contratos de obras em que teria posto as mãos, indo "muito além da Petrobrás", como constatou o juiz. Isso evidencia que a CGU, na área de sua alçada, pretende cuidar também dessas suspeitas de ilícitos.

Mais importante para o aprofundamento do combate à corrupção foi a nova frente preventiva proposta por Hage. Hoje em dia, assinalou, empresas de economia mista, como a Petrobrás, "por onde passa hoje a parcela mais vultosa dos investimentos federais", não são alcançadas pelos controles internos do Poder Executivo. "Estas situam-se praticamente fora do alcance do 'sistema', a não ser pela via das auditorias anuais de contas." Segundo o ministro, o procedimento é basicamente "formal-burocrático", de baixa efetividade para fins de controle. "O que acaba de ser descoberto na Petrobrás constitui clara evidência do que aqui se afirma", reforçou.

A empresa e congêneres, por exemplo, têm sistema próprio de licitações. A "ampliação e complementação", observou, dependem de uma decisão política, visando a "mudanças de patamar nas dimensões do sistema de controle, hoje ainda acanhado e limitado". De fato, dependem - e o Congresso Nacional, a instituição a que caberia torná-lo desenvolto e eficaz, mediante mudanças substanciais na respectiva legislação, de há muito faz de conta que não tem nada com isso. De CPI em CPI, por exemplo, a ideia de se implantarem mecanismos mais rigorosos para vedar os ralos dos negócios por onde escorre dinheiro público costuma ser aventada - e esquecida de imediato.

Um dos motivos desse desinteresse é a relutância em mexer com um vespeiro. As empresas eventualmente afetadas acionariam os seus vastos recursos de poder junto ao Parlamento para eliminar no nascedouro qualquer tentativa de mudar o seu modo de atuação sob a confortável justificativa de que a sua autonomia operacional e a agilidade na implementação de decisões são indispensáveis aos seus negócios. Essa não é uma briga que as lideranças parlamentares, para não falar nos seus liderados, queiram comprar - o desgaste não compensa. Outro motivo é a via de mão dupla entre os políticos e a cúpula das estatais, que convém aos que por ela trafegam que se mantenha desimpedida.

Afinal, como disse na semana passada o ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa em depoimento ao Congresso, "desde o governo Sarney (até hoje), todos os diretores da Petrobrás e diretores de outras empresas, se não tivessem apoio político, não chegavam a diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado". O deputado ou senador que consegue emplacar um apadrinhado no topo da estrutura executiva de uma estatal não tem por que estreitar a sua latitude de ação - na chamada, condução e desfecho de processos licitatórios. Quanto mais bem-sucedido for o dirigente, seja lá o que faça para tanto, melhor para o seu patrono.

O jogo de ganhos recíprocos está de bom tamanho para ser exposto a riscos desnecessários, como o incremento da fiscalização, defendido pelo ministro Jorge Hage, das empresas que constituem o terreno privado de caça dos mandatários federais e seus afilhados.