Reforma perigosa na Argentina Um país mal governado sempre pode piorar, como tem provado e pode provar mais uma vez a presidente Cristina Kirchner com a recém-anunciada reforma de seu Ministério. Analistas econômicos receberam com sinais de preocupação a escolha do economista Axel Kicillof, secretário de Política Econômica, para chefiar o Ministério da Economia no lugar de Hernán Lorenzino. O novo ministro é conhecido defensor da intervenção estatal nas empresas e nos mercados e partidário do câmbio múltiplo. Consultores independentes também receberam com reservas a nomeação do presidente do Banco de la Nación, Juan Carlos Fábrega, para substituir Mercedes Marcó del Pont no comando do já enfraquecido e um tanto desmoralizado Banco Central. Se uma parte dos maus presságios desses economistas se confirmar, novos erros deverão complicar a situação econômica argentina, já difícil. Uma parcela da conta poderá ficar para o Brasil, já prejudicado, há vários anos, pelo protecionismo de seu maior parceiro sul-americano e indisfarçável emperramento do Mercosul.