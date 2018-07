O fato é que, inesperadamente, com latim castiço, ele surpreendeu os líderes da Igreja com sua renúncia. E o mundo ficou perplexo com eles. Foi matéria rica para a imprensa mundial durante dias, numa época em que as notícias da manhã são gastas e sem interesse no crepúsculo. Joseph Ratzinger entrou para a seleta companhia dos poderosos que abriram mão do poder, deixando a liderança de uma instituição antiga como o Ocidente.

A Igreja Católica é rica de ensinamentos espirituais que reúnem prismas os mais diversos. Os seus símbolos ultrapassam em dignidade as que se baseiam em signos lógicos, jurídicos, políticos, econômicos. A Igreja é um tecido simbólico intrincado. A nos inspirar em Tertuliano, ela é uma cauda de pavão com múltiplas cores, todas convergindo para o efeito maior, a vista sinótica do arco-íris. Nela, têm lugar todas as culturas e ideias. A única exigência é que a harmonia do todo seja respeitada pelos particulares. Administrar cada uma das formas da cultura e conduzi-las à concórdia sempre foi o desafio dos pastores. O catolicismo reúne os opostos e os conduz, na observação de E. Canetti, rumo ao Eterno. A sua hierarquia não se deixa dominar pela voragem do tempo que desgraça os Estados, a sociedade civil e os mercados. Jacques le Goff o diz bem num artigo eloquente: “Tempo da Igreja e tempo do mercador”. Este último deixa-se penetrar pela rapidez das trocas, vende e compra o tempo na forma dos juros. Mas a Igreja declara que o tempo a Deus pertence e adverte contra a divinização das moedas.

Muito se fala, no Brasil, sobre o dito de Lampedusa em O Leopardo: é preciso mudar tudo, para que tudo permaneça como está. Poucos recordam a desolada atitude do personagem principal do romance, o Príncipe de Salina, com sua plena consciência de que os poderosos têm hora e data para mandar e para desaparecer do cenário político e mundano.

Quando seu confessor o reprova, e à aristocracia, por não defender a Igreja, o nobre responde com clareza meridiana: “Não somos cegos, caro padre, somos apenas homens. Vivemos numa realidade transitória à qual tentamos nos adaptar como as algas se dobram em face das ondas marítimas”. À Igreja foi dada implicitamente a promessa da imortalidade, diz ele, modificando o dito evangélico de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a pedra na qual Pedro vigiará os céus e a terra. Tu est Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. Entre a imortalidade eclesiástica e a vida dos indivíduos e classes, brota o abismo. “Para nós, um paliativo que promete cem anos equivale à eternidade. Poderemos nos preocupar com os nossos filhos, talvez com os netinhos; mas além deles tudo o que podemos acariciar com estas mãos não nos obriga. Não posso me preocupar sobre quem serão os meus descendentes eventuais em 1960. Mas a Igreja, sim, deve se preocupar, porque ela é destinada a não morrer. No seu desespero está implícito o conforto. E o senhor acredita que, se ela pudesse salvar a si mesma com o nosso sacrifício, não o faria?

Sim, com certeza. E faria bem.”

As dimensões do tempo esmagam poderes e riquezas. A Igreja não é eterna, mas recebeu a promessa da imortalidade. Haverá um dia em que ela será chamada por Deus a prestar contas dos fiéis e de si mesma. Este será o dia do Juízo Final, quando o tempo sumirá no Eterno, com todas as vaidades do mundo. Não haverá mais tempo e espaço. Mas até o instante oportuno (Kayrós) ela, por não ser eterna, conhecerá a tentação do nada, do mal. Na marcha rumo à salvação, ela passará por todos os príncipes, Estados, sociedades, classes, cujo tempo é finito, pura degração do Eterno. Nada no tempo é estável, durável, sobretudo os homens e seu poder.

Com base em tais doutrinas, a dupla de escritores Alain Boureau e Corinne Péneau publicou em data recente um livro com vários ensaios mais do que oportuno no mundo político e no Brasil de hoje: O luto do poder, ensaios sobre a abdicação (Paris, Les Belles Lettres, 2013). O volume repassa a renúncia da rainha Cristina, do general De Gaulle, do literário Rei Lear, de Bento 16. Todos os autores da coletânea insistem na situação peculiar dos abdicantes: com seu gesto, eles se põem acima do poder que lhes foi delegado. Mas, assim, eles também se colocam entre os mais solitários dos seres humanos. Ao poder estatal é atribuída a permanência, desde que súditos e reis morram ou renunciem. O segredo da estabilidade reside justamente na substituição dos entes efêmeros que ocupam os postos de poder.

A leitura da coletânea pode ser útil para todos os políticos nacionais que, no governo e nas oposições, se preocupam com a solidez institucional. Esta, não raro, depende de muitas renúncias: dos que estão como hóspedes nos palácios ou de quem almeja neles se instalar temporariamente. Para bom entendedor, uma vírgula basta.

