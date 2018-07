Ritmo econômico explica a queda do desemprego Entre julho e agosto, segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE, o desemprego caiu de 6,9% para 6,7%, nível de queda recorde desde 2002. Os dados pesquisados nas seis maiores regiões metropolitanas (São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife) mostraram-se melhores do que se esperava e confirmaram o ritmo forte da atividade econômica, alimentado pelo crédito e pela elevação da renda dos trabalhadores, favorecendo a expansão do consumo.