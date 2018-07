Selic em queda ajudou captação das cadernetas A queda da taxa básica de juros – de 14,25% ao ano até setembro de 2016 para 9,25% ao ano desde a reunião de julho do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) – contribuiu para a captação líquida das cadernetas de poupança registrada a partir do segundo trimestre. Mas um teste para as cadernetas virá nos próximos dias, caso se confirme novo recuo de um ponto porcentual na taxa Selic, para 8,25% ao ano. Com a Selic abaixo de 8,5% ao ano, as cadernetas passam a receber um juro menor do que 0,5% ao mês.