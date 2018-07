Setor de veículos retrata a crise do emprego Em três anos, mais de 200 mil postos de trabalho foram eliminados no segmento de veículos. O número inclui os 31 mil empregos cortados nas montadoras, os mais de 50 mil nas fábricas de autopeças e 124 mil nas concessionárias, segundo reportagem do Estado. Os números revelam a gravidade da crise no setor, justificando as análises que sugerem a reavaliação da política do segmento. Desde a década passada, o setor se expandiu rapidamente com base em incentivos tributários, que agora se mostram incompatíveis com a urgência de um grande ajuste fiscal.