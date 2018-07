Sinais insuficientes de estabilização da indústria

Depois da recessão quase sem interrupção dos últimos dois anos e meio, a indústria ainda busca o fundo do poço antes de iniciar a retomada. Em São Paulo, o índice de média móvel trimestral subiu 0,5% no trimestre encerrado em março e houve expansão de 1,5% entre fevereiro e março, mas as comparações com períodos mais longos continuam muito ruins (-12,5% entre março de 2015 e março de 2016). No Rio, o índice de média móvel trimestral ainda é negativo (-0,7%), assim como em Minas Gerais (-0,2%).

A indústria extrativa do Espírito Santo e de Minas, por exemplo, continua sofrendo os efeitos negativos do desastre de Mariana, que estão longe de estar esgotados. Melhora mais consistente parece surgir no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

Entre os Estados menos desenvolvidos, o Amazonas registrou o maior crescimento da produção entre fevereiro e março (22,2%), decorrente do setor de bebidas, mas a comparação entre os meses de março de 2015 e de 2016 é negativa (10,2%) e substancial na comparação entre os últimos 12 meses com os 12 meses anteriores (-18%, a maior do País por esse critério).

A recessão prolongada torna difícil a recuperação, pois esgota a capacidade financeira de empresas carentes de capital e de crédito.

É possível que uma nova política econômica traga confiança, mas só aos poucos as empresas tirarão os planos de investimento das gavetas e estabelecerão uma estratégia para o futuro. Entre estas, é provável que estejam indústrias voltadas para exportação, que lentamente retomam as vendas e reconquistam mercados perdidos nos últimos anos. Também ganharão grandes empresas em condições de se beneficiar da queda dos juros esperada para o segundo semestre.

Mas uma retomada mais forte, se houver, só virá aos poucos, em razão da fragilidade da demanda interna.