Superlotação no mercado

Ocorreu algo parecido há cerca de duas décadas e o fenômeno ficou conhecido como "overcrowding", algo como "superlotação". Nessa superlotação os grandões e gordos amassam os menores. Os vilões, neste momento, são os governos dos países mais desenvolvidos. A dívida pública do Grupo dos 7 (G-7) - formado pelos EUA, Canadá, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália - aproxima-se do nível mais alto desde o fim da 2.ª Guerra Mundial, cerca de 120% do PIB.

Por enquanto, o problema dos emergentes é o excesso de capitais em busca de lucros maiores que os obtidos no mundo rico. Em alguns, o ingresso de dinheiro especulativo cria o risco de bolhas, provocando a supervalorização de imóveis e de outros ativos e, no caso do Brasil, do real. O governo brasileiro tem festejado a novidade: noutras crises, o capital era desviado para outros destinos, considerados mais seguros.

As autoridades têm razão quando alardeiam essa diferença. Depois de longo trabalho de ajuste, o País tornou-se um porto confiável para os investidores. Mas essa conquista pode ser perdida, se as políticas prudentes forem abandonadas - e o governo tem mostrado inequívoca disposição de seguir caminhos perigosos.

O sinal mais evidente é a rápida expansão do gasto público de custeio. Parte desse gasto é dificilmente comprimível, porque é formado por salários e benefícios previdenciários. A política federal continua frouxa em relação a esses pontos, mas outros itens de custeio também têm aumentado. Com isso, cresce a dívida bruta do setor público. No mundo desenvolvido, dá-se mais atenção à dívida bruta do que à líquida. Há boa razão para isso. Os ativos acumulados pelo governo podem sumir, mas os credores continuarão querendo receber o total de seus créditos.

Outro sinal inquietante é a deterioração das contas externas. Estima-se para este ano um déficit em conta corrente próximo de US$ 50 bilhões. Em 2011 o valor poderá chegar a uns US$ 60 bilhões. O investimento direto estrangeiro dificilmente cobrirá esse buraco. O País ficará na dependência de outro tipo de financiamento, mais especulativo, menos seguro e menos produtivo para a economia.

Mesmo essas projeções podem conter uma dose de otimismo imprudente. Quando piora severamente o quadro internacional, os financiamentos podem secar de uma hora para outra e até países com risco moderado podem ficar sem recursos. O Brasil já passou muitos apertos em situações de crise internacional e os condutores da política econômica não deveriam esquecer essas agruras.

A economia brasileira cresce com vigor, mas os sinais de risco são evidentes. O descompasso entre exportações e importações é apontado pelas autoridades como consequência inevitável e temporária da atual fase de expansão econômica. Mas não será temporária, se as condições de competitividade não melhorarem. Além disso, é imprudente depender apenas dos juros para ajustar o ritmo de crescimento e neutralizar as pressões inflacionárias. O ajuste custará mais do que o necessário, se o governo continuar gastando mais do que deve. Além disso, contas públicas precárias tornam o País mais vulnerável a problemas externos. Os novos perigos à frente, no mercado internacional, tornam mais necessária a gestão prudente das contas públicas e das contas externas - assuntos desagradáveis em tempo de eleição.