Suspense grego A Grécia mantém o mundo em suspense, enquanto seu governo, enfrentando protestos de rua e forte oposição política, tenta obter a aprovação de novas medidas de aperto fiscal, em mais um esforço para evitar o calote. Se o plano for aprovado no Parlamento, poderá ser liberada mais uma fatia de 12 bilhões do pacote de auxílio de 110 bilhões montado há pouco mais de um ano pela União Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Sem esse dinheiro o Tesouro grego será incapaz de pagar as dívidas com vencimento em julho. O primeiro passo para a adoção das novas medidas foi dado na terça-feira, quando o primeiro-ministro, George Papandreou, obteve do Parlamento um voto de confiança. Foram 155 votos favoráveis, 143 contrários e 2 abstenções. Na quinta-feira foram acertados com o FMI e a União Europeia os detalhes do plano. Faltaria ao governo conseguir o apoio político para iniciar a nova fase do ajuste.