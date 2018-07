Tapinha na mão de Assad

Hama - onde em 1982 o ditador Hafez Assad, pai do atual, matou pelo menos 10 mil habitantes para acabar com um levante islâmico - tornou-se o epicentro das manifestações pela democratização do país, desencadeadas há cerca de cinco meses, na esteira dos movimentos populares que apearam os ditadores da Tunísia e do Egito. Depois de uma fracassada tentativa do regime de domar a cidade, os ativistas dela se apoderaram, erguendo barricadas em torno da Praça Assi, o equivalente sírio à Praça Tahrir do Cairo, onde por semanas a fio centenas de milhares de pessoas se reuniam para exigir a saída do tirano Hosni Mubarak. No último domingo, véspera do início do Ramadã, Assad ordenou uma ofensiva militar que deixou algo como 80 mortos em Hama e mais 60 em outras localidades.

O recrudescimento da repressão obrigou o Conselho de Segurança a tomar uma atitude. As chancelarias de países-membros como a Rússia e o Brasil, que, ao lado da China, Índia e África do Sul, se opõem à adoção de sanções contra o governo sírio e seus hierarcas, manifestaram-se pela primeira vez em termos duros contra a selvageria de Damasco. O Itamaraty se disse indignado. O seu similar russo falou em "atos inaceitáveis". De todos os integrantes do CS, salvo o Líbano, a Rússia é a mais fiel parceira da Síria. O que explica por que, apesar do novo tom, tenha se empenhado em aguar a resposta aos ultrajes de Assad.

Moscou trabalhou para que o CS produzisse não mais do que a inócua declaração presidencial. A alternativa, uma resolução condenatória abrindo caminho a medidas punitivas, como desejavam os EUA e os aliados europeus, seria rejeitada por russos e chineses, membros do CS com poder de veto. Mas, se a declaração era o limite do possível, nada justifica a aberrante equiparação entre repressores e reprimidos incluída no texto, com apoio do Brasil. Ao instar "todas as partes" a agir com moderação e evitar represálias, o documento acrescenta "incluindo ataques a instituições estatais". A equivalência entre protestos civis de rua contra uma ditadura e o seu sangrento revide foi uma vitória política para Damasco.

A suave crítica do CS, um tapinha na mão de Assad, pelo menos rompe o imobilismo da ONU e cria um precedente. Quanto mais perdurar o impasse na Síria, maiores serão as pressões por uma réplica mais dura do Conselho. Ciente disso, o regime quer acabar com a oposição o quanto antes e a qualquer preço. Segundo rumores, Assad estaria sendo criticado no seu círculo íntimo por não radicalizar a repressão de vez. A violência militar-policial contra o povo só galvanizou a insurgência e isolou o regime. Por isso, Assad tenta outros métodos. Enquanto suas tropas massacravam os opositores em Hama, seu regime anunciava a abertura do sistema político, permitindo o multipartidarismo.

Mas ele já foi longe demais e ninguém acredita que faça reformas liberalizantes para valer, apesar de ter diante de si o exemplo egípcio. O ataque a Hama coincidiu com uma cena nunca antes vista no mundo árabe: um ditador deposto ir a julgamento pelos crimes cometidos (com o toque dramático de ser levado ao tribunal de maca, dentro de uma jaula). A sina de Hosni Mubarak, se estimula os combatentes da liberdade na Síria, decerto fará Assad pensar no que poderá suceder-lhe se não os esmagar - ou fugir para o exterior enquanto é tempo.