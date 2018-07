Tombini deixou dúvidas

"Perseguimos os 4,5%, vamos continuar progredindo e vamos convergir para o centro da meta. Esse é o nosso trabalho para os próximos meses", disse Tombini. Mas não ficou bastante claro se ele pretende alcançar esse objetivo neste ano ou se a tarefa deverá ser completada em 2013. Num gráfico de inflação apresentado durante o depoimento, uma curva representa a "convergência" para a meta em 2012.

Essa curva é a mesma do cenário de referência divulgado em dezembro pelo BC. A curva termina pouco acima do centro da meta, em 4,7%. A diferença é pequena, mas o próprio cenário de referência indica uma nova redução na primeira metade de 2013 e um repique para cima da meta no segundo semestre.

Segundo Tombini, tem sido possível combinar corte de juros e inflação em queda porque a economia brasileira tem crescido abaixo de seu potencial desde o terceiro trimestre do ano passado. Com essa explicação, ele tenta contornar a questão levantada por analistas do mercado financeiro e de consultorias: se o BC está disposto a aceitar uma inflação pouco acima da meta para garantir um pouco mais de crescimento econômico. Mas a dúvida permanece.

Além do mais, o otimismo de Tombini parece muito discutível em relação a dois pontos. Para justificar o corte de juros iniciado no fim de agosto, dirigentes do BC têm usado três argumentos principais: a economia brasileira perdeu impulso, a inflação será menos pressionada pelos preços internacionais das matérias-primas e o governo executará uma política orçamentária austera. O primeiro argumento é convincente. O segundo poderá revelar-se verdadeiro, mas isso dependerá, em boa parte, do arrefecimento da demanda chinesa, da estagnação da economia europeia e, naturalmente, da produção agrícola efetiva de vários países importantes. A terceira alegação é a mais duvidosa. O bom resultado das contas públicas em 2011 dependeu mais do aumento da receita que do controle de gastos. Apostar numa política de contenção em 2012, ano de eleições municipais e de despesas pressionadas pelas obras da Copa, é uma demonstração de coragem. A nova combinação de políticas, com a monetária mais frouxa e a fiscal mais apertada, é apenas uma promessa, mas o presidente do BC já a toma como um fato.

Igualmente exagerado é o otimismo em relação às contas externas. Os economistas do BC projetam para este ano um déficit de US$ 65 bilhões na conta corrente do balanço de pagamentos, pouco acima de 2% do Produto Interno Bruto (PIB). Nas projeções do mercado o buraco chega a US$ 70 bilhões. Mas o ponto mais importante não é essa diferença. Segundo Tombini, o comércio exterior brasileiro tem evoluído e os bons preços das commodities têm contribuído para isso. É esse o detalhe crucial. Se esses preços tivessem sido menos favoráveis nos últimos anos, o superávit comercial teria sido bem menor, talvez nulo, e o déficit na conta corrente teria sido bem maior.

A indústria tem perdido competitividade e o saldo comercial tem sido sustentado pela melhora da relação entre preços de exportação e de importação. Além disso, as importações voltarão a ser pressionadas, se o crescimento, como anuncia o governo, continuar sendo puxado pelo mercado interno. Se os preços das commodities se estabilizarem ou diminuírem, uma das justificativas para a redução de juros será confirmada. Em contrapartida, o saldo externo será prejudicado. Os técnicos do BC deveriam dar maior atenção a esse ponto. É fácil financiar o déficit em conta corrente antes de aparecer algum sinal de alerta, mas só até aí.