Trapaça no esporte Lance Armstrong considerava-se invencível. Sete vezes campeão da Volta da França, a mais importante corrida de bicicletas do mundo, entre 1999 e 2005, o americano talvez fosse o mais próximo que um atleta já chegou da imagem de um "super-homem". Sobrevivente de um câncer nos testículos aos 25 anos, Lance tornou-se símbolo de superação e capacidade de vencer. Dedicado igualmente à caridade e à mobilização de recursos para ajudar doentes de câncer, tornou-se o herói de uma geração de aficionados do ciclismo. Em outubro do ano passado, porém, uma exaustiva investigação da Agência Americana Antidoping (Usada) concluiu que Lance só era super-homem porque fazia uso extensivo e sistemático de doping, no "mais sofisticado, profissionalizado e bem-sucedido esquema de dopagem da história do esporte". Até então, todas as suspeitas em relação ao ciclista eram tratadas por seus fãs e por ele como fruto de "inveja". No dia 18 de janeiro passado, porém, o ex-atleta foi ao programa de TV da apresentadora Oprah Winfrey para confirmar que, sim, ele enganara o mundo.