Um atoleiro no norte da África Bourbier é a incômoda palavra que começa a se espalhar na França a respeito da intervenção militar do país no Mali. A melhor tradução é "atoleiro". Depois do entusiasmo inicial com a decisão do presidente François Hollande de ajudar o Exército malinês a deter o avanço de radicais islâmicos rumo à capital do país, Bamako, surgem dúvidas sobre se a intervenção não está indo longe demais. Hollande mandou mais soldados - o contingente total deve chegar a 2 mil - e, agora, blindados franceses participam de missões de combate.