Um míssil no pé de Putin Embora nenhuma hipótese tenha sido descartada de antemão para a queda do Boeing 777 da Malaysia Airlines com 298 pessoas a bordo - a poucas dezenas de quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Rússia -, a mais plausível é a do disparo de um ou mais mísseis terra-ar por forças separatistas pró-russas, ativas na região, como afirmam os Estados Unidos. Não terá sido a primeira vez que um jato comercial é abatido por engano. Em 1988, foguetes americanos lançados do Golfo Pérsico derrubaram um avião da Iran Air que ia de Teerã para Dubai com 274 passageiros e 16 tripulantes. A aeronave foi confundida com um aparelho militar. Em 2001, a Ucrânia provocou a queda de um avião da Sibéria Airlines que partira de Tel-Aviv para a cidade russa de Novosibirsk, transportando 66 passageiros. O jato foi atingido por disparos durante um exercício militar.