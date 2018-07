Um susto de US$ 14,3 trilhões O enorme buraco nas contas públicas americanas, com déficit de US$ 1,5 trilhão neste ano fiscal e endividamento crescente, está longe de ser novidade. Apesar disso, uma agência de classificação de risco, a Standard & Poor"s, assustou os mercados ao baixar de estável para negativa a perspectiva de avaliação da dívida federal dos Estados Unidos. O abalo nas bolsas foi passageiro, mas, no dia seguinte, a cotação do ouro atingiu um recorde, US$ 1.500 por onça. Não há risco, no entanto, de quebra do Tesouro americano. A Casa Branca não pedirá socorro ao Fundo Monetário Internacional (FMI) nem terá de propor uma renegociação aos credores. O maior deles, o Estado chinês, detinha em dezembro títulos públicos dos Estados Unidos no valor de US$ 1,16 trilhão. A China tem o máximo interesse em preservar o valor desses papéis. Não há risco, portanto? Essa seria uma conclusão errada. A péssima situação fiscal americana, com uma dívida de US$ 14,3 trilhões no fim de março, já é uma grande preocupação para todo o mundo. Quanto mais se retardar a solução, piores serão as consequências internas e externas.