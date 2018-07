Uma enxurrada de aumentos Com o poder de compra já erodido pela inflação do ano passado, o consumidor teve de enfrentar no começo de 2015 uma enxurrada de aumentos de preços administrados. Represados por longo tempo, alguns por dois anos, esses preços começaram a ser liberados já em 2014, mas a abertura da comporta ainda se prolongará por algum tempo. O efeito da liberação, especialmente sensível no mês passado, está refletido nos primeiros indicadores de preços. O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,73% no mês passado e 7,66% em 12 meses. O IPC-S cobre um período equivalente a quatro semanas e é atualizado semanalmente. Metade da variação, 0,85 ponto porcentual, foi produzida pelos aumentos de tarifas de ônibus, contas de eletricidade, cigarros e custos de escolas formais. Em 12 meses, a inflação dos administrados chegou a 17,49%, como observou o coordenador das pesquisas de preços da FGV, o economista Paulo Picchetti.