Vigilância tardia Na última década, as sucessivas administrações municipais de São Paulo fizeram várias promessas de melhorar a gestão do lixo urbano, nenhuma delas cumprida a contento. Em 2000, durante sua campanha para prefeita, Marta Suplicy prometeu acabar com o "cartel do lixo". Criou em seu governo uma taxa do lixo e assinou, em 2003, com duas concessionárias, um polêmico contrato de R$ 10 bilhões pelo prazo de 20 anos para cuidar do serviço de limpeza. Conforme o contrato, as empresas deveriam ter colocado em operação miniusinas de compostagem, frotas de caminhões equipados com sistema de localização por satélite, duas novas estações de transbordo e dois aterros sanitários. Além disso, a coleta seletiva e o recolhimento do lixo nas favelas deveriam avançar muito.