A ameaça dos navios fantasmas

É um problema no mundo todo, que todo mundo tenta ignorar: nas zonas portuárias, dezenas de carcaças de embarcações abandonadas se acumulam por anos a fio em verdadeiros cemitérios flutuantes. É preciso que uma delas se desgarre e vague à deriva como um zumbi, ameaçando a sociedade e a natureza, para que as autoridades despertem para as ameaças à sociedade e à natureza oferecidas por todas as outras.

Foi o que aconteceu na segunda-feira à noite no Rio de Janeiro, quando a âncora apodrecida de um graneleiro de 200 metros atracado havia seis anos na Baía de Guanabara cedeu aos ventos, que o arrastaram até colidir com a Ponte Rio-Niterói. Felizmente não houve vítimas, e a ponte não foi danificada. Beirute não teve tanta sorte. Foi a carga de um navio abandonado – 2,7 mil toneladas de nitrato de amônia estocadas de improviso – que explodiu em 2020, deixando 218 mortos, 7 mil feridos, 300 mil desabrigados e US$ 15 bilhões em danos.

Navios fantasmas oferecem riscos severos aos ecossistemas, ao tráfico marítimo e às pessoas que vivem e trabalham no entorno. Deles podem se desgarrar destroços e vazar substâncias tóxicas nos oceanos, enseadas e baías. Em tese, as empresas proprietárias são responsáveis por sua remoção, mas muitas não podem ser encontradas ou foram dissolvidas. O passivo passa a ser dos portos e dos Estados onde os barcos estão sucateados. Para a Baía de Guanabara, não há um levantamento preciso. A Capitania dos Portos contabilizou ao menos 78 embarcações. Em 2016, o Instituto do Ambiente do Rio de Janeiro estimou até 200 peças de lixo náutico.

A prevenção exige mais empenho das autoridades, encabeçadas pela Marinha, na fiscalização dos registros, seguros, manutenção e carga dos navios aportados no País. Quando isso não acontece e os navios são abandonados, os riscos, e os custos para minimizá-los, aumentam.

Alguns poucos desses cadáveres podem ser convertidos em museus, outros, em recifes artificiais. A opção mais comum é o desmantelamento e o aproveitamento de seus componentes. A convenção para a reciclagem de navios da Organização Internacional Marítima oferece orientações valiosas que poderiam ser aproveitadas para atualizar os regulamentos brasileiros. Segundo ela, agindo-se oportuna e conscienciosamente, virtualmente todas as partes dos navios – o aço dos cascos, os geradores, as baterias – podem ser reaproveitadas.

Em 2021, o Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro criou um grupo de trabalho intersetorial de reciclagem naval que desenvolveu três produtos, visando a proporcionar mais segurança jurídica, técnica e financeira a empreendedores e investidores: um Guia do Empreendedor, uma Proposta de Anteprojeto de Lei e uma Cartilha do Conselho de Supervisão Técnica. O grupo estima que nos próximos 10 anos o Brasil será o terceiro maior mercado de descomissionamento offshore do mundo.

O alerta da Baía de Guanabara não pode ser ignorado. Quanto mais o tempo passa, mais o risco aumenta. Antes que cemitérios fantasmagóricos, as baías portuárias estão se tornando bombas-relógio. Beirute que o diga.