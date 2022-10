A carta fajuta de Lula

Três dias antes da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva finalmente apresentou um arremedo de plano de governo. Com diretrizes genéricas e sem detalhes, a Carta Para o Brasil de Amanhã frustrou quem esperava propostas claras para atender às demandas mais urgentes do País na área econômica. O documento reafirma o óbvio: “É possível combinar responsabilidade fiscal, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável”. Mas, se a intenção era dar algum sinal de confiança aos que cobram do petista um compromisso firme com as contas públicas, o documento falhou miseravelmente.

“A política fiscal responsável deve seguir regras claras e realistas, com compromissos plurianuais, compatíveis com o enfrentamento da emergência social que vivemos e com a necessidade de reativar o investimento público e privado para arrancar o País da estagnação”, diz o documento. Não há indicação sobre a âncora que Lula pretende colocar no lugar do dinamitado teto de gastos, mas esse nem é o maior problema da carta.

Desde o lançamento de sua pré-candidatura, Lula tentou construir a ideia de que ele é o líder de uma frente ampla em defesa da democracia. Liderar tal movimento, no entanto, demanda ceder aos grupos que ele precisa conquistar para vencer a disputa eleitoral. Nesse sentido, a carta foi inócua, pois não passa de um documento que prega para convertidos – e a reação do mercado é prova disso.

Tudo que ele formalizou no documento já havia sido anunciado ao longo da campanha – resgatar o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), reajustar a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física e retomar a política de valorização do salário mínimo, entre outros compromissos. Mas faltou responder à pergunta de bilhões: como essa conta será paga? O que está claro é que nem mesmo uma licença para gastar R$ 100 bilhões acima do teto será capaz de dar conta dessas promessas que exigem maior arrecadação, subsídios, cortes de outros gastos públicos ou uma combinação disso tudo.

Seu adversário, no entanto, fez menos do que isso. Quando estava confortavelmente no comando das pautas da disputa eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro degradou o debate público e conseguiu forçar o petista a se comprometer a não fechar igrejas. Mas a revelação de que seu governo, caso seja reeleito, pretende resgatar a credibilidade da política fiscal à custa dos mais pobres e da classe média recolocou a economia no centro da campanha e deixou o bolsonarismo sem rumo – a ponto de obrigar o ministro da Economia, Paulo Guedes, a renegar medidas que ele sempre defendeu publicamente, como a desindexação do salário mínimo e o fim da dedução de gastos com saúde e educação no Imposto de Renda.

A Carta Para o Brasil de Amanhã, portanto, cumpriu um único objetivo: conseguiu ser melhor que o nada que Bolsonaro apresentou na área econômica, o que é pouco, considerando o tamanho do descalabro fiscal que Lula terá de enfrentar caso seja eleito amanhã.