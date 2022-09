A incrível saga do linhão Manaus-Boa Vista

Há 11 anos, o governo anunciava o resultado de um leilão de transmissão de energia que pretendia mudar a história de Roraima. O projeto do linhão entre Manaus e Boa Vista conectaria uma das regiões mais isoladas do País ao Sistema Interligado Nacional (SIN), até então dependente do suprimento de uma hidrelétrica na Venezuela. Tratado como prioritário por todos os presidentes que assumiram o País desde 2011, o empreendimento, previsto para ser entregue em três anos, nunca saiu do papel. A saga por trás da linha tem componentes que contam parte da relação do governo com os indígenas e a Região Amazônica, marcada por uma incompreensão comum a todas as administrações, independentemente do espectro político.

O linhão é o tipo de projeto que tinha problemas de origem. Dos 720 quilômetros estimados para sua extensão, 122 km passariam dentro do território waimiri atroari. Ainda na fase de estudos, o governo já tinha pleno conhecimento da resistência dos indígenas, que viram sua população ser dizimada – na década de 70, passou de 3 mil integrantes para apenas 350. Contribuíram diretamente para esse massacre a construção de duas obras públicas durante a ditadura militar: a hidrelétrica de Balbina, um dos maiores desastres socioambientais da Amazônia, e a Rodovia Federal BR-174, com obras conduzidas pelo Exército.

Isolados, os waimiris atroaris conseguiram sobreviver e têm hoje uma população de 2 mil pessoas. Diante desse histórico, era natural que tivessem receio do impacto da construção da linha. Assim, passaram a cobrar o cumprimento da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que garante a eles o direito a serem previamente consultados sobre obras em seus territórios – a emissão da licença ambiental dependeria desse aval. Esse imbróglio atravessou as gestões de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro sem que se chegasse a um acordo. Nesse ínterim, a Venezuela suspendeu o fornecimento de energia para Roraima, e o governo apelou à contratação de termoelétricas para abastecer o Estado, resolvendo de forma definitiva o problema dos apagões.

Passados 11 anos do leilão, as condições econômicas que garantiram o lance da concessionária Transnorte, formada por Eletronorte e Alupar, não são mais as mesmas; custos de materiais, mão de obra e financiamentos precisavam ser atualizados. A oferta de reequilíbrio feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi recusada pela empresa. O órgão regulador recomendou a caducidade da concessão e a abertura de uma nova licitação, mas o governo optou por uma arbitragem. A repactuação foi acertada em agosto de 2021, mas, como revelou o Estadão, a empresa alegou dificuldades e cobra nova revisão do contrato.

O enredo do linhão revela a inabilidade do poder público para lidar com os indígenas e um profundo desconhecimento sobre a relação dos povos com suas terras, sempre reduzida à pura teimosia ou ao valor da indenização. A definição desta compensação financeira tem sido usada para desviar de outras questões bem mais relevantes, entre elas sua própria viabilidade ante outras alternativas. Nesse período, o custo da construção do linhão dobrou, enquanto a evolução tecnológica proporcionou competitividade a projetos híbridos, que combinam diferentes fontes de energia e baterias elétricas. Outras soluções, eventualmente, poderiam ser mais baratas que a linha de transmissão, considerando as dimensões econômico-financeira, social e ambiental. Somente um estudo sério, contratado pelo Ministério de Minas e Energia, poderia responder se a veemência com que a pasta defende o projeto ainda se justifica. O enfrentamento de nossas desigualdades regionais certamente passa pela maior integração da Região Norte e sua população ao restante do País. É paradoxal, no entanto, que 52 anos tenham se passado desde o Programa de Integração Nacional imposto pela ditadura militar sem que os governos que se seguiram a ela tenham compreendido que os indígenas também são parte do País e, como tal, também têm o direito de opinar sobre seu futuro.