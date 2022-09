A inflação embutida nas falas eleitorais

Levar a inflação à meta de 3% poderá ficar mais difícil, nos próximos anos, se o controle das contas públicas for afrouxado, advertem economistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast. A advertência é especialmente importante, neste momento, porque os principais candidatos à Presidência prometem mexer no teto de gastos e nos padrões fiscais. Além de se comprometer com a austeridade, os candidatos deveriam, segundo os analistas, levar em conta a expectativa de fortes pressões inflacionárias nas grandes economias.

Quem ocupar o Palácio do Planalto a partir de janeiro terá de se preocupar, ao mesmo tempo, com a gestão orçamentária, a taxa de juros, a expectativa dos investidores, a taxa de câmbio, os preços essenciais, o mercado global e as ações necessárias para um crescimento econômico duradouro. Um claro compromisso com a disciplina fiscal e com a contenção da dívida pública será um sinal muito positivo e muito favorável à movimentação do setor privado.

Sinais de gastança e de menor cuidado com as contas federais transmitirão insegurança, resultarão em dólar mais caro e tornarão mais lenta a redução dos juros pelo Banco Central (BC). Juros elevados aumentarão os custos do Tesouro e prejudicarão, ao mesmo tempo, o consumo familiar, o crédito às empresas pequenas e a aceleração dos negócios. A retomada econômica ensaiada neste ano poderá perder impulso, em pouco tempo, se a incerteza aumentar.

Uma disposição firme e visível de prudência fiscal produzirá, além de confiança entre empresários e investidores, melhores condições para o financiamento do setor privado e maior flexibilidade para ações anticrise. Um governo prudente buscará produzir superávits primários – saldos fiscais positivos sem contar o custo da dívida pública. Concebida no final da administração tucana, essa política foi observada por vários anos na administração petista e abandonada, de forma desastrosa, na gestão da presidente Dilma Rousseff.

Mantida quando as condições são favoráveis, a obtenção regular de excedentes primários garante segurança para a realização oportuna de ações expansionistas, necessárias quando a economia se enfraquece perigosamente ou afunda em recessão. Além disso, a busca regular de superávits desse tipo facilita o controle do endividamento público, aumenta a previsibilidade, sustenta a confiança dos investidores e contribui para a estabilidade e a segurança da economia.

Nenhum governo pode alardear seriedade fiscal, é importante lembrar, quando recorre a truques ou a espertezas para limitar os gastos anuais. Não se pode falar de política séria quando se adia o pagamento de precatórios, impondo perdas a credores defendidos por decisões judiciais.

Da mesma forma, ninguém deve confundir com austeridade a negligência em relação a despesas fundamentais, como aquelas vinculadas à manutenção e ao fortalecimento das políticas de ensino. Uma das características mais notáveis da atual administração tem sido o corte de verbas destinadas ao setor educacional e à pesquisa.

Nem a pesquisa agropecuária, essencial para o setor mais competitivo, fonte principal da receita obtida no comércio exterior, tem sido preservada pela administração bolsonariana. Que o presidente Jair Bolsonaro ignore o peso econômico do agronegócio, assim como a relevância da pesquisa, pode parecer natural e nada surpreendente, quando se considera seu currículo. Deveria haver no Ministério da Economia alguém capaz de fazer soar um alerta. O ministro Paulo Guedes parece omitir-se dessa tarefa.

Qualquer governo bem preparado tentará implantar, além da disciplina fiscal, maior produtividade na administração. Um ganho importante já será proporcionado pela expansão da eficiência no dia a dia. Isso será possível com novos padrões de trabalho e de organização, algo muito mais ambicioso que a reforma administrativa proposta pelo ministro da Economia, uma justificável, mas limitada reforma de RH. Falta verificar se a semente de algum governo bem preparado será plantada com a eleição de outubro.