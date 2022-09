A notável expansão dos serviços

Em expansão desde o início do ano passado, o volume de serviços no Brasil tem crescido a velocidades crescentes nos últimos meses e, em julho, foi 1,1% maior do que o de junho. Nos dois meses anteriores, a expansão tinha sido de 0,4% e 0,8%, respectivamente. Com os novos resultados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de serviços reforça sua firme recuperação e continua sendo a principal força para o crescimento econômico neste ano.

Por causa desse desempenho dos serviços, analistas econômicos de instituições financeiras privadas estão novamente elevando suas projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2022. Algumas dessas projeções já chegam a 2,8%, o que, se não chega a ser um desempenho estupendo (a economia mundial deve crescer mais de 3%), mostra um quadro muito melhor do que aquele desenhado no início do ano, quando se falava majoritariamente em expansão de menos de 0,5% da economia brasileira neste ano eleitoral.

A recuperação, além de resistente – na comparação com o mês anterior, julho registrou o 17.º aumento consecutivo –, é disseminada, pois três dos cinco grupos pesquisados pelo IBGE mostraram em julho resultado melhor do que o de junho.

No resultado acumulado de 12 meses, nota-se discreta redução na velocidade de expansão. Depois de alcançar 12,8% nos 12 meses terminados em abril, o aumento foi de 11,7% em maio, de 10,5% em junho e em julho ficou em 9,6%. Mesmo menos intensa, continuou sendo uma expansão notável, bem maior do que a observada em outros segmentos da economia. O setor hoje está num nível 8,9% acima do observado em fevereiro de 2020, isto é, antes da pandemia de covid-19. E apenas 1,8% abaixo do resultado de novembro de 2014, o ponto mais alto de toda a série do IBGE.

É notável a expansão dos serviços prestados às famílias, que nos 12 meses até julho registraram aumento de 31,1%. Mais expressivo ainda foi o aumento de 47,3% do transporte aéreo. Essas duas modalidades de serviços vêm há tempos mostrando um aumento muito grande. É a consequência mais visível da gradual redução das restrições à circulação e à aglomeração de pessoas em decorrência da expressiva queda dos números da pandemia propiciada pela vacinação.

Além da reabertura das atividades econômicas, que propiciou a rápida expansão dos serviços presenciais, houve estímulos tributários que impulsionaram o setor. A recuperação do mercado de trabalho, expressa no aumento das contratações com carteira assinada e na redução da taxa de desemprego geral, igualmente vem dando forte impulso ao crescimento dos serviços.

Este, observe-se, é o principal gerador de empregos da economia, o que acaba criando um círculo virtuoso para a atividade econômica. Mesmo que, em boa parte, os postos de trabalho abertos pelo setor de serviços impliquem emprego com menor rendimento ou menor proteção social, eles oferecem oportunidades de trabalho remunerado para milhões de brasileiros. Felizmente, nem tudo vai mal.