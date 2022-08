A presunção de Tarcísio

O carioca Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), conhecido por sua moderação e sua capacidade técnica, parece ter resolvido emular seu destemperado padrinho, o presidente Jair Bolsonaro, na sua campanha ao governo paulista.

Durante uma sabatina promovida pelo Valor, O Globo e Rádio CBN, o candidato bolsonarista respondeu às críticas por ter fixado domicílio eleitoral em um Estado onde nunca viveu ou trabalhou insinuando que os paulistas são incapazes de lidar com seus próprios problemas.

“Vai precisar um cara de fora de São Paulo chegar aqui para concluir o Rodoanel”, disse Tarcísio de Freitas durante a sabatina. “Vai precisar um cara de fora de São Paulo chegar aqui para fazer o metrô andar. Vai precisar um cara de fora de São Paulo chegar aqui para levar a sério o saneamento básico e a despoluição dos Rios Tietê e Pinheiros”, concluiu o candidato, que disputa a sua primeira eleição.

Essas declarações de Tarcísio de Freitas são profundamente desrespeitosas, e não apenas em relação aos que já tiveram a honra de governar São Paulo e, com seus erros e acertos, contribuíram para desenvolver o Estado mais rico do País. O candidato bolsonarista insultou todos os paulistas, sem exceção, tanto os de nascimento como os de coração. Sua fala denota um estado de espírito indigno de um postulante a um dos cargos mais importantes da República.

Havia muitas maneiras de Tarcísio de Freitas responder às críticas que lhe fazem por ser um forasteiro em São Paulo, bem mais elegantes e honestas do que suas afrontas. O candidato poderia responder, por exemplo, que a Justiça Eleitoral reconheceu a validade dos documentos que ele apresentou para comprovar seu vínculo com a cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para onde transferiu seu domicílio eleitoral no ano passado. Sua candidatura, portanto, é rigorosamente legal.

Tarcísio de Freitas também poderia responder que São Paulo é um Estado acolhedor, que jamais fechou suas fronteiras – geográficas e afetivas – para qualquer pessoa que queira vir para cá viver, estudar e trabalhar. São Paulo é o que é justamente por essa riquíssima combinação de forças e, sobretudo, por uma comunhão de valores muito caros nesta terra entre os que aqui nasceram ou para cá migraram.

Tarcísio de Freitas poderia ter dito que muito já foi feito por São Paulo e decerto muito ainda há por fazer; e ele, com sua reconhecida experiência, poderia ser mais um a contribuir para o desenvolvimento do Estado.

No entanto, o candidato bolsonarista, lamentavelmente, parece ter escolhido o pior caminho, aquele que o aproxima da truculência de Jair Bolsonaro e o afasta dos eleitores que poderiam simpatizar com sua candidatura a despeito do fato de que se trata de alguém que não conhece o Estado que pretende governar. Afinal, os paulistas, desde sempre orgulhosos de terem construído o Estado mais rico do Brasil, certamente terão alguma dificuldade em aceitar serem governados por quem os considera, a todos, incompetentes. Os paulistas podem até relevar o local de nascimento do candidato, mas certamente não gostam de quem os desrespeita.