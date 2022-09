A resistência da economia brasileira

A capacidade de reação da economia brasileira chega a surpreender. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,2% no segundo trimestre do ano na comparação com o trimestre anterior, constatado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra a força e a intensidade com que o País conseguiu enfrentar os imensos problemas que se acumularam desde o início da pandemia e os novos que o cenário mundial trouxe. É uma grande prova de resiliência. É também um elemento precioso para alimentar o discurso ufanista com que o presidente Jair Bolsonaro tenta impulsionar sua campanha pela reeleição, hoje fortemente ameaçada por outra candidatura. Afinal, na hipótese – pouco provável, ressalte-se – de repetição desse desempenho ao longo de quatro trimestres sucessivos, o crescimento em 12 meses alcançaria 4,9%.

O governo Bolsonaro comemora esses números. Além da expressiva expansão do PIB, melhoram os principais indicadores do mercado de trabalho e a inflação dá sinais de recuo. A área técnica do governo garante que, “desde 2021, a economia brasileira demonstra capacidade de sustentar a retomada da atividade após choques adversos, como a pandemia e a elevação histórica da inflação mundial”.

Os números divulgados pelo IBGE são, de fato, auspiciosos. O crescimento é generalizado. O setor de serviços teve alta de 1,3%; a indústria, de 2,2%; e a agricultura, de 0,5%. Na comparação com o segundo trimestre de 2021, o aumento do PIB no período abril-junho de 2022 foi de 3,2%. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho de 2022, a expansão foi de 2,6%. No ano, a alta é de 2,5%.

Ao mesmo tempo que é preciso ressaltar o impacto positivo da evolução recente da economia, é necessário examinar as razões da melhora e, em especial, avaliar sua resistência. A expansão do PIB decorre principalmente da gradual normalização de atividades que haviam sido fortemente comprimidas no período mais difícil da pandemia, como os serviços. Havia uma grande demanda reprimida por serviços, sobretudo os presenciais, em razão da necessidade de redução de aglomerações e contatos pessoais durante a pandemia. Assim, do lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 5,3% na comparação com o resultado de 2021.

Também a recuperação do mercado de trabalho fez crescer a demanda por serviços e bens em geral. Por fim, medidas do governo Bolsonaro em favor das pessoas de baixa renda, entre as quais a antecipação do pagamento do 13.º de aposentados e pensionistas e a liberação de saques do FGTS, igualmente impulsionaram a demanda.

É possível que o impacto dessas medidas sobre a evolução do PIB já tenha se esgotado ou se torne bem menos intenso doravante. Parte da perda pode ser compensada pelo aumento do valor do benefício do Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, que vale até dezembro.

Outros fatores, porém, podem ter efeito mais relevante nos próximos meses. Um deles, a alta contínua pelo Banco Central da taxa básica de juros, a Selic, será mais sentido daqui para a frente. A alta é expressiva: a Selic, hoje fixada em 13,75% ao ano, estava em 2% ao ano até março do ano passado. Mesmo reconhecendo a melhora no cenário inflacionário, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse há pouco que “muito do que a gente fez (na condução da política monetária) ainda não tem efeito na economia”. Por isso, afirmou, “não podemos baixar a guarda”.

Apesar da frequente revisão para cima das projeções para o crescimento do PIB em 2022, Campos advertiu para a necessidade de “olhar a continuidade desse processo”. Há desaceleração da economia mundial e a inflação continua alta nos principais países. No plano interno, a política fiscal é marcada por medidas populistas ou destinadas a beneficiar aliados do governo, e a proposta de Orçamento para 2023 sintetiza a irresponsabilidade na gestão do dinheiro público. E a taxa de investimentos, que garante o crescimento futuro, embora venha subindo, é muito baixa (18,7%) se comparada com a de outros países em desenvolvimento.