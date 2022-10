A sustentabilidade da saúde no País

A pandemia submeteu o sistema de saúde brasileiro a um tremendo teste de estresse e sobreviveu, sendo festejado como fundamental para o País. Ainda assim, esse formidável sistema mostrou suas imensas fragilidades e precisa se fortalecer: o coronavírus está se dissipando, mas, com suas sequelas econômicas e a demanda por procedimentos eletivos represados, a pressão continua. Some-se a isso o inexorável envelhecimento da população.

O desafio de um sistema sustentável foi abordado no Summit Saúde do Estadão por diversos ângulos. Um deles é o financiamento. Enquanto a média dos países da OCDE gasta US$ 4 mil per capita com saúde, o Brasil gasta US$ 1,2 mil. Para piorar, a maior parte dos gastos vem de recursos privados. Os EUA, por exemplo, gastam US$ 10 mil per capita, 16,9% do PIB, sendo 14% gastos públicos. O Brasil gasta 11,2% do PIB e só 4% são públicos, cerca de metade do observado no Canadá, Itália, França ou Alemanha.

A defasagem dos repasses públicos aos hospitais filantrópicos que prestam serviços ao SUS está asfixiando o sistema. Além disso, o Banco Mundial projeta que a conta do SUS chegará a R$ 700 bilhões em 2030, mais que o dobro do que se gasta hoje. Novos recursos poderiam ser gerados sem comprometer o equilíbrio fiscal, por exemplo, ajustando regras de indexação para programas sociais ou salários do funcionalismo, ou reduzindo a isenção tributária altamente regressiva em gastos com o sistema privado.

O mesmo Banco Mundial estima que 30% dos recursos federais são mal empregados. Implementar avaliação de resultados com indicadores de produção, finanças e qualidade é a chave para otimizar gastos. Outros pontos importantes são o fortalecimento da atenção primária; melhor coordenação entre o SUS e o sistema privado; e mais integração interfederativa, com foco na regionalização dos serviços para desafogar os pequenos municípios.

Tecnologia é crucial. Cada vez mais os serviços se concentrarão não só em tratar as pessoas, mas em acompanhá-las e auxiliá-las a prevenir doenças. “Se você monitora o paciente cardíaco com dados”, exemplificou Sidney Klajner, presidente do Hospital Albert Einstein, “você sabe, através de big data, se a situação está melhorando ou piorando e pode agir preventivamente.”

No entanto, também aqui há defasagem no sistema nacional, que até conta com uma razoável estrutura de dados, mas está atrás dos países da OCDE em disponibilização, governança e integração. “O que existe hoje são ilhas de dados. Cada instituição tem os seus”, disse Iomani Engelmann, da plataforma de soluções hospitalares Pixeon. “Isso teria de ser partilhado, para que o médico possa ver o histórico clínico completo e assim ter uma conduta clínica mais adequada.”

O Summit mostrou que a sustentabilidade do sistema de saúde depende de um tripé de medidas complementares: mais recursos públicos serão indispensáveis, mas, desde já, é preciso melhor gestão para otimizar os recursos disponíveis e, com isso, abrir espaço para mais investimentos em tecnologia.