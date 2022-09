Abordagem policial exige critério

Recentemente, o País viu-se envolto em discussões acaloradas sobre os requisitos para a expedição de mandados de busca e apreensão contra empresários bolsonaristas. Entre outras hipóteses, o Código de Processo Penal (CPP) autoriza a busca domiciliar “quando fundadas razões a autorizarem, para colher qualquer elemento de convicção”. A lei, como se vê, não é muito específica, o que exige especial cuidado na hora de aplicá-la. Afinal, a busca policial interfere em liberdades e garantias fundamentais.

Também regulada pelo CPP, a busca pessoal sem mandado judicial – realizada cotidianamente nas abordagens policiais – suscita diversas questões muito sensíveis, especialmente num país como o Brasil, em que altos índices de criminalidade convivem com profundas desigualdades sociais e diversas modalidades de racismo. Seja qual for o local de residência, a profissão ou a cor da pele, todos os cidadãos têm direitos iguais.

De forma corajosa e com rigorosa fundamentação na Constituição e na lei, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem enfrentado a prática das abordagens policiais realizadas sem critérios concretos. A lei exige “fundada suspeita” de posse de arma proibida ou de objetos relacionados à atividade delitiva. No entanto, esse requisito legal é, com frequência, tratado sem nenhuma objetividade. Na motivação para abordar uma pessoa na rua, policiais alegam, por exemplo, que essa pessoa estava caminhando lentamente ou que estava andando rapidamente. Para justificar uma busca na mochila, alegam que a pessoa aparentou nervosismo ou, ao contrário, que estava muito calma. Ou seja, qualquer atitude – até mesmo estar de bermuda ou de chinelo – é usada como alegação para a suspeição policial.

É precisamente contra essa ausência de critérios objetivos – ausência esta que fragiliza direitos da população, especialmente entre negros e pobres – que o STJ tem se insurgido, reconhecendo a nulidade de provas colhidas em abordagens policiais sem critérios objetivos. Recentemente, ao julgar um habeas corpus, a Corte entendeu que a atitude de andar com pressa carregando uma mochila e aparentando nervosismo não preenche, por si só, os requisitos legais para a busca sem mandado, uma vez que essas circunstâncias sozinhas não indicam conduta delitiva.

No primeiro semestre, a Sexta Turma do STJ havia entendido que é ilegal a busca pessoal sem mandado judicial motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. Como lembrou o relator do caso, ministro Rogerio Schietti Cruz, a lei proíbe “abordagens e revistas exploratórias baseadas em suspeição genérica”. Infelizmente, essas abordagens são muito frequentes. Além de constatar a existência de dois “protocolos” para buscas pessoais – um para negros e outro para brancos –, pesquisa realizada pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) e data_labe mostrou que mais de um terço das pessoas ouvidas tinha sido abordado sem que lhes fossem informados os motivos. A polícia não pode agir assim.