Armadilhas orçamentárias

O mais caro orçamento da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro será o Orçamento Geral da União, no qual ele tentará abrigar suas promessas de candidato e seus acertos com os aliados do Centrão. O custo, naturalmente, será debitado de duas formas a todos os demais brasileiros, como pagadores de tributos e como indivíduos frustrados em seus direitos de receber serviços do governo. Especialistas já estimam um buraco orçamentário de R$ 147,2 bilhões, se forem levadas em consideração as principais promessas do presidente, como o reajuste para os servidores, a prorrogação do corte de impostos sobre combustíveis e a manutenção do valor de R$ 600 para o Auxílio Brasil. Além de estourar os limites financeiros previstos tecnicamente, essa gastança poderá resultar em mais um rompimento do teto de gastos, prática já rotineira na atual administração.

Até o fim de agosto, o Executivo terá de enviar ao Congresso o projeto de lei do Orçamento de 2023. Esse projeto deverá respeitar as orientações contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), recém-sancionada com 36 vetos pelo presidente. A LDO já é um mau presságio, porque prevê a manutenção das emendas de relator conhecidas como “orçamento secreto”. Esse item, preservado pelo presidente Bolsonaro, é mais uma gentileza a seus apoiadores no Congresso Nacional.

Se nenhuma ação judicial eliminar essa prática, congressistas poderão continuar decidindo a aplicação de recursos públicos sem esclarecer a destinação e os beneficiários. A transparência é mandamento constitucional, mas tem sido menosprezada por parlamentares, com a anuência do presidente da República.

Como de costume, os pressupostos econômicos da LDO são muito discutíveis, mas convenientes para o candidato Jair Bolsonaro e para o Ministério da Economia. No cenário de referência, o Produto Interno Bruto (PIB) crescerá 2,5% em 2023 e a inflação ficará em 3,3%, quase no centro da meta (3,25%).

No mercado, a mediana das estimativas aponta crescimento de 0,40% para o PIB e elevação de 5,36% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Essas estimativas foram recolhidas pelo Banco Central na última pesquisa Focus. Essa pesquisa tem mostrado, há várias semanas, projeções decrescentes para a inflação de 2022 e crescentes para a do próximo ano. O último boletim registra para este ano a expectativa de alta de preços de 7,11%. Ao mesmo tempo, o mercado tem aumentado o crescimento econômico previsto para 2022, agora próximo de 2%, e baixado as expectativas para 2023. A pesquisa Focus indica também a expectativa de juros básicos de 11%, 1 ponto acima da previsão citada na LDO.

Os candidatos à Presidência, exceto, talvez, o atual mandatário, devem preocupar-se com as projeções do mercado, bem menos otimistas que as oficiais, e também com as perspectivas de um Orçamento cheio de armadilhas. As projeções da Focus também antecipam baixo crescimento e juros altos, embora declinantes, até 2025. Raras vezes um bom planejamento foi tão importante.