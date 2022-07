Arrecadação vai bem; o Brasil, nem tanto

O governo continua lucrando com a inflação e aumentando sua receita, facilmente, enquanto a economia brasileira se move devagar e a pobreza aumenta. Em junho a União arrecadou R$ 181,04 bilhões. No primeiro semestre o Tesouro recolheu US$ 1,09 trilhão, com acréscimo “real” de 11% em relação ao valor de um ano antes. A variação “real”, nesse caso, é calculada com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Mas como pode o volume de impostos e contribuições ter crescido tanto, se a atividade econômica, segundo os indicadores conhecidos, avançou moderadamente? No semestre, a produção industrial foi 3,11% menor que a de janeiro a junho do ano passado. As vendas de bens pelo comércio varejista foram apenas 0,10% maiores que as de 2021 no mesmo período. Seria possível explicar o aumento da receita principalmente pela expansão do setor de serviços – um crescimento de 9,59% no mesmo tipo de comparação?

O quadro geral inclui alguns fatos positivos, como a expansão de 23,83% da massa de salários, entre o primeiro semestre do ano passado e o primeiro deste ano. Mas parte dos R$ 90,43 bilhões cobrados sobre os rendimentos do trabalho só foi possível porque a tabela do Imposto de Renda continuou desatualizada. O limite de isenção foi corrigido pela última vez em abril de 2015.

Além disso, medir a variação “real” da receita fiscal com base no IPCA pode ocultar fatos importantes. Esse indicador é um número médio. A análise da arrecadação com base nas “divisões econômicas” mostra, por exemplo, aumento de 192,54% no valor recolhido no setor de combustíveis (de R$ 18,01 bilhões para R$ 52,88 bilhões a preços de junho deste ano). No setor de “atividades auxiliares do setor financeiro” o aumento foi de 27,20% – de R$ 23,89 bilhões para R$ 30,39 bilhões.

O Tesouro claramente ganhou com a inflação, com o dólar sobrevalorizado e com a alta dos juros, enquanto consumidores sofreram com a alta de preços e dos juros. Ao mesmo tempo, a economia ficou travada pelo encarecimento do crédito e pela contenção do consumo das famílias, empobrecidas pela inflação, endividadas e sobrecarregadas pelos financiamentos cada vez mais caros.

Segundo o relatório da Receita Federal, os números deste ano mostram “o melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de junho quanto para o semestre”. Seria uma excelente novidade se esse balanço indicasse uma economia com bom desempenho, isto é, com razoável crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e com inflação contida. Mas os dados conhecidos da economia real mostram um cenário muito menos positivo.

Depois de quatro meses consecutivos de expansão, a indústria ainda produziu, no período de janeiro a maio, 2,6% menos que um ano antes. As vendas no varejo em 12 meses foram 0,4% menores que as do período anterior. Mas a receita nominal cresceu 13,6%, em relação à mesma base, e também isso evidencia o desarranjo dos preços. Talvez o Tesouro tenha algum motivo para comemoração. Não é o caso da maioria dos brasileiros.