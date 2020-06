As agruras de Trump

Colaboradores próximos do presidente dos EUA, Donald Trump, queixaram-se à imprensa americana recentemente, sob a condição de anonimato, de que não veem no atual mandatário o ímpeto esperado de alguém que deseja sair vitorioso de uma campanha pela reeleição, como se Trump demonstrasse sinais de desgaste. Em entrevista à rede de TV Fox News na semana passada, o próprio presidente mostrou uma resignação que não se coaduna com sua persona pública, sempre desafiadora. “Se eu não ganhar, não ganhei. Irei adiante, você sabe, farei outras coisas”, disse Trump. O presidente americano respondia a um receio manifestado por seu adversário, o democrata Joe Biden, de que ele poderia “trapacear” para permanecer na Casa Branca.

É muito cedo para dizer se Trump, de fato, está ou não disposto a exercer mais um mandato presidencial. Além do mais, até que ele mesmo verbalize qual o seu estado de espírito, tudo não passa de especulação. Fato é que, se Trump precisava de um estímulo, a retomada de sua campanha eleitoral no sábado passado teve efeito diametralmente oposto. Pouco mais de 6 mil lugares foram ocupados no estádio com capacidade para 19 mil na cidade de Tulsa, em Oklahoma. A desoladora imensidão de cadeiras vazias se sobrepôs aos poucos milhares que assistiram ao discurso de Trump, compondo o cenário bem-acabado de um presidente cercado apenas por um nicho de apoiadores mais sectários.

Diz-se que a ruína de uma noite que prometia ser triunfante para Trump deveu-se à ação coordenada de milhões de adolescentes usuários do TikTok, um aplicativo para compartilhamento de vídeos curtos, e fãs de música pop coreana, o chamado K-Pop. Esses jovens se cadastraram em massa no site do evento, obtiveram boa parte dos ingressos e, evidentemente, não compareceram, deixando o presidente americano falando para poucos. Em que pese o sucesso da artimanha engendrada por esses dois grupos de jovens com fortíssima presença nas redes sociais, não é razoável atribuir exclusivamente a eles o esvaziamento do comício de Donald Trump. Não se pode perder de vista que o presidente americano está acossado por múltiplas crises que desgastam a sua popularidade.

Por mais que tente dar a pandemia de covid-19 por encerrada nos EUA – inclusive tentando fazê-la desaparecer por ato de vontade ao pedir a diminuição do número de testes para que os números de infectados e mortos caiam proporcionalmente –, a disseminação do novo coronavírus segue alheia ao desejo de Trump. Nas últimas duas semanas, houve um aumento de 15% no número de casos em Estados do Sul, do Centro-Oeste e da Costa Oeste do país. O número de novas contaminações por dia voltou ao patamar de abril, cerca de 30 mil, e os EUA seguem como o país com o maior número de mortos em decorrência da covid-19 (122,3 mil). Tanto esse avanço da pandemia preocupa o governo que o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, admitiu que os EUA estão se preparando para uma segunda onda de infecções.

Além da emergência sanitária propriamente dita, para a qual muitos americanos julgam Trump despreparado para enfrentar, há os efeitos econômicos da pandemia, que corroem ainda mais a base de sustentação do presidente americano. No afã de reabrir a economia para conter esse dano, muitos governadores republicanos veem o número de casos de covid-19 crescer em seus Estados – a exceção é a Califórnia, governada pelo Partido Democrata. Este círculo vicioso em nada ajuda Trump em sua campanha pela reeleição. Some-se ao quadro a mais grave crise social desde o final da década de 1960, desencadeada pelos recentes episódios de violência policial contra negros. Durante os 90 minutos de seu discurso no evento em Tulsa, Donald Trump não mencionou o assassinato de George Floyd nem uma vez sequer, como se essa onda de protestos pelo país não lhe dissesse respeito.

Se a vitória em novembro era dada como certa até alguns meses atrás, a eclosão da pandemia e das manifestações por igualdade racial nos EUA expôs fragilidades que Trump terá de superar rapidamente se quiser permanecer na Casa Branca por mais quatro anos.